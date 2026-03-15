„Við erum ekki hrædd" Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 15. mars 2026 13:09 Frá vinstri: Kristrún Frostadóttir, Ulf Kristersson forsætisráðherra Svíþjóðar, Mark Carney forsætisráðherra Kanada, Jonas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs, Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og Petteri Orpo forsætisráðherra Finnlands. AP Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra þakkaði Mark Carney forsætisráðherra Kanada fyrir forystuna sem hann hefur sýnt á alþjóðavettvangi og talaði um tómarúm sem fylla hefði þurft. Forsætisráðherrar Norðurlandanna og Kanada funduðu í Ósló í morgun og gáfu út sameiginlega yfirlýsingu í kjölfarið. Í máli leiðtoganna var áhersla lögð á sameiginleg gildi landanna og þær sviptingar sem einkennt hafa alþjóðasviðið nýverið. Tækifæri í sviptingum Sjálfur talaði Carney um þær nýju áskoranir sem lönd heimsins stæðu frammi fyrir á sviðum á borð við gervigreind. Ráðherrarnir norrænu hrósuðu einnig allir Carney upp í hástert fyrir ræðuna sem hann flutti á efnahagsráðstefnunni í Davos sem vakti mikla athygli. Í henni talaði hann um breytta heimsmynd og færði rök fyrir mikilvægi þess að hin svokölluðu miðveldi stæðu saman gegn síauknu skeytingarleysi stórveldanna. Mark Carney forsætisráðherra Kanada.AP Þetta tók Kristrún einnig undir og sagði tækifæri felast í áskorununum. „Þetta er ekki í fyrsta sinn í sögunni sem breytingar eiga sér stað og ég tel að þetta sé sterkur hópur landa sem getur sýnt að við getum gert þetta af styrk, byggt upp ný sambönd fjárfestinga en einnig tækifæra og ég tel að norðurslóðir séu mikilvægt svæði í því samhengi," sagði hún. Ísland lykilþátttakandi á símikilvægari norðurslóðum Hún sagði Íslendinga finna fyrir auknum þrýstingi. „Við höfum haft áhyggjur af Grænlandi, við höfum áhyggjur af ástandinu í Evrópu hvað varðar Úkraínu, en við erum ekki hrædd. Við sjáum þetta líka sem leið til að breyta bandalögum. Þótt við séum ekki að útiloka neinn erum við líka bara að víkka út sjóndeildarhringinn og ég held að þessi hópur, ásamt Kanada, sýni að það eru frábær tækifæri þarna úti." Ráðherrarnir héldu sameiginlegan blaðamannafund og gáfu út yfirlýsingu.AP Áhersla Atlantshafsbandalagsins hafi færst norður á bóginn og að Ísland verði lykilþátttakandi í auknu vægi norðurslóða hvað öryggis- og efnahagsmál varðar. „Mér finnst þessi hópur sýna að það er hægt að sýna ró og yfirvegun á tímum sem þessum, að maður þurfi ekki alltaf að vera með viðbragðsstjórnmál. Ég hlakka til að sjá eitthvað áþreifanlegt koma út úr þessu." Utanríkismál Norðurslóðir Noregur Danmörk Svíþjóð Finnland Kanada Öryggis- og varnarmál