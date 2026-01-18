Forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins hefur ákveðið að kalla saman ráðið vegna hótana Donalds Trumps Bandaríkjaforseta er varða innlimun Grænlands. Trump boðaði í gær tolla á átta NATO-ríki sem höfðu sent hermenn til landsins.
António Costa, forseti leiðtogaráðs ESB, skrifar á X að ráðið muni koma saman á aukafundi í Brussel á „komandi dögum“. Í leiðtogaráðinu eiga sæti þjóðhöfðingjar eða leiðtogar ríkisstjórna í aðildarríkjum ESB, einn frá hverju ríki, auk forseta leiðtogaráðsins og forseta framkvæmdastjórnarinnar, sem er Ursula von der Leyen.
Donald Trump Bandaríkjaforseti boðaði í gær tíu prósenta tolla á átta aðildarríki Atlantshafsbandalagsins (NATO) sem studdu ekki innlimunaráform Bandaríkjastjórnar um Grænland, sem heyrir undir dönsku krúnuna.
Leiðtogar þessara átta landa – Bretlands, Þýskalands, Hollands, Frakklands og Norðurlanda að Íslandi undanskildu – brugðust ókvæða við en öll eiga löndin það sameiginlegt að hafa sent hermenn til Grænlands. Þýskir hermenn eru nú snúnir heim þar sem þýski herinn segir verkefni þeirra vera lokið.
Talsmaður Keirs Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sagði í dag að forsætisráðherrann hefði talað við Donald Trump Bandaríkjaforseta í síma. Starmer hefði sagt að það væri „rangt“ að leggja tolla á bandamenn sína fyrir það eitt að reyna að tryggja öryggi á norðurslóðum.
Þótt útfærsla tollanna liggi ekki fyrir eiga þeir að óbreyttu að hækka í 25 prósent hinn 1. júní ef ekkert breytist í afstöðu ríkjanna, að sögn Trumps en forsetinn hefur í raun ekkert tjáð sig frekar um tollana frá því að hann tilkynnti þá í færslu á Truth Social í dag.
Þar sem Evrópusambandsríki eru í tollabandalagi mun hann líklega þurfa að leggja toll á ESB eins og það leggur ef hann hyggst í raun leggja á þessa Grænlandstolla.