Sýknudómur Brims í máli sjómannsins ómerktur Árni Sæberg skrifar 4. mars 2026 14:09 Hæstiréttur kvað upp dóm klukkan 14. Vísir/Vilhelm Hæstiréttur hefur ómerkt dóm Landsréttar um sýknu Brims hf. af öllum kröfum foreldra ungs skipverja sem drukknaði á sjó í maí 2020. Málið verður því tekið fyrir á ný í Landsrétti. Dómur Hæstaréttar þess efnis var kveðinn upp klukkan 14. Hann hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu. Foreldrar sjómannsins fengu leyfi Hæstaréttar til áfrýjunar á þeim grundvelli að annmarkar kynnu að hafa verið á málsmeðferð Landsréttar. Foreldrarnir töldu málið hafa verulega almenna þýðingu á sviði einkamálaréttarfars í ljósi annmarka á málsmeðferð Landsréttar. Þeir hefðu hvorki fengið að flytja mál sitt munnlega né leiða nánar tilgreind vitni fyrir réttinn. Af sömu ástæðu væri dómur Landsréttar bersýnilega rangur að formi til. Sem áður segir ómerkti Hæstiréttur dóm Landsréttar og vísaði málinu aftur til Landsréttar til löglegrar málsmeðferðar. Málskostnaður var felldur niður milli aðila en Brim lét sig málið ekki varða fyrir Hæstarétti. Ráðinn þrettán dögum fyrir slysið Axel Jósefsson Zarioh féll fyrir borð fiskiskips á vegum Brims í Vopnafirði þann 18. maí 2020. Viku síðar var leit að Alex hætt. Tæpu ári síðar, þann 4. apríl 2021, fundust líkamsleifar í flæðamáli fjöru í Vopnafirði sem síðar kom í ljós að tilheyrðu Axel heitnum. Foreldar Axels höfðuðu mál á hendur Brimi og tryggingafélagi útgerðarinnar, TM, til greiðslu miskabóta. Meðal annars byggðu þeir á því að Axel, sem var ráðinn á bátinn 13 dögum fyrir slysið, hefði ekki verið skráður á öryggisfræðslunámskeið þegar hann hóf störf. Sýkna í héraði og Landsrétti Bæði héraðsdómur og Landsréttur höfðu áður komist að þeirri niðurstöðu að foreldrunum hefði ekki tekist að sanna að slysið hefði orðið vegna saknæmrar háttsemi af hendi Brims og því sýknað útgerðarfélagið. Arnar Vilhjálmur Arnarsson, lögmaður foreldranna sagði í samtali við fréttastofu eftir dóm Landsrétta að ákvörðun Landsréttar um að sýkna félögin hefði verið umbjóðendum hans vonbrigði, þrátt fyrir að hún hefði ekki endilega komið á óvart. Hann benti á að staða foreldranna til að afla sönnunarganga hefði verið erfið. Þeir hefðu verið annars staðar á landinu þegar sonur þeirra féll útbyrðis, enginn hefði séð þegar það gerðist og upptökumyndavélar í bátnum hefðu ekki verið virkar þegar Axel féll fyrir borð. „Rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsakar þetta ekki, og lögregla rannsakar málið að takmörkuðu leyti sem slys. Það sem við höfum í höndum eru því gríðarlega fátækleg gögn um það sem gæti hafa gerst.“ Dómsmál Vopnafjörður Sjávarútvegur Tengdar fréttir Tókst ekki að sanna að Brim bæri ábyrgð á dauða sonar þeirra Landsréttur hefur sýknað Brim hf. og TM tryggingar hf. af skaðabótakröfu foreldra ungs skipverja sem drukknaði á sjó í maí 2020. Dómurinn féllst ekki á að með því að vanrækja öryggis- og eftirlitsskyldu sína gagnvart skipverjanum hafi útgerðin bakað sér skaðabótaskyldu á hendur foreldrunum. 9. október 2025 22:00 Foreldrar skipverjans fá áheyrn í Hæstarétti Hæstiréttur hefur samþykkt áfrýjunarbeiðni foreldra sem krefja Brim hf. og TM hf. um miskabætur vegna andláts sonar þeirra sem féll fyrir borð af netabáti þegar hann starfaði hjá Brimi í maí 2020. Dómurinn byggði ákvörðun sína á því að annmarkar kunni að hafa verið á málsmeðferð Landsréttar í málinu. 24. desember 2025 09:27 Brunaði austur til að finna litla frænda Móðursystir ungs manns sem drukknaði í Vopnafirði tók sjálf þátt í leitinni að honum, og segist ekki hafa getað setið aðgerðalaus eftir að frændi hennar féll í sjóinn. Hún safnar nú fé fyrir hönd foreldranna. 