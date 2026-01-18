Brýndi fyrir Trump að tollun hans væri „röng“

Talsmaður Keirs Starmer, forsætisráðherra Bretlands, segir að forsætisráðherrann hafi talað við Donald Trump Bandaríkjaforseta í síma í dag. Ráðherran hafi sagt að það væri „rangt“ að leggja tolla á bandamenn sína fyrir það eitt að reyna að tryggja öryggi á norðurslóðum.
Donald Trump Bandaríkjaforseti boðaði í gær tíu prósenta tolla á átta aðildarríki Atlantshafsbandalagsins (Nató) sem studdu ekki innlimunaráform Bandaríkjastjórnar um Grænland, sem heyrir undir dönsku krúnuna.
Leiðtogar þessara átta landa – Bretlands, Þýskalands, Hollands, Frakklands og Norðurlanda að Íslandi undanskildu – brugðust ókvæða við en öll eiga löndin það sameiginlegt að hafa sent hermenn til Grænlands. Þýskir hermenn eru nú snúnir heim þar sem verkefni þeirra er lokið, að sögn þýska hersins.
Trump hefur ekkert tjáð sig opinberlega um boðaða tolla frá því að hann tilkynnti um þá í gær en nú segist breski ráðherrann hafa rætt við Bandaríkjamanninn.
„Forsætisráðherrann ítrekaði afstöðu sína til Grænlands. Hann sagði að öryggi á norðurslóðum væri forgangsmál fyrir öll bandalagsríki NATO til að vernda hagsmuni Evrópu og Atlantshafsbandalagsins,“ segir talsmaður Starmer, samkvæmt umfjöllun BBC.
Þótt útfærsla tollanna liggi ekki fyrir eiga þeir að óbreyttu að hækka í 25 prósent hinn 1. júní ef ekkert breytist í afstöðu ríkjanna.
„Hann [Starmer] sagði einnig að það væri rangt að beita bandamenn tollum fyrir að vinna að sameiginlegu öryggi bandalagsríkja NATO,“ bætti talsmaðurinn við og nefndi að Starmer hafi einnig rætt við Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, og Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO, í dag.
Þar sem Evrópusambandsríki eru í tollabandalagi mun hann líklega þurfa að leggja toll á ESB eins og það leggur ef hann hyggst í raun leggja á þessa Grænlandstolla.