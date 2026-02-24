Sendi Epstein sænsk kvenleiðtogaefni

Sænsk-bandarísk kaupsýslukona sendi Jeffrey Epstein, bandaríska kynferðisbrotamanninum, myndir af ungum og efnilegum konum sem hún var með í læri. Epstein valdi sér svo konur sem hann vildi hitta.
Nafn Barbro Ehnbom kemur fyrir í hundruðum tölvupósta sem bandaríska dómsmálaráðuneytið gerði nýlega opinbera upp úr rannsóknum á Epstein og kynferðisbrotum hans. Vinátta þeirra var hafin áður en Epstein var dæmdur fyrir kynferðisbrot árið 2008 og héldu samskipti þeirra áfram þar til árið áður en Epstein lést í fangelsi árið 2019.
Ehnbom er meðal annars þekkt í Svíþjóð fyrir að hefja konur upp í leiðtogahlutverk en hún hefur sjálf reynslu úr bandaríska fjármála- og lyfjaiðnaðinum. Epstein virðist hafa fjármagnað kvenleiðtogaverkefni Ehnbom í Svíþjóð að stórum hluta.
Evrópska dagblaðið Politico segir að tölvupóstanir sýni að Ehnbom sendi Epstein myndir af ungum konum sem hún taldi þær „bestu og klárustu“ til þess að hann gæti hitt þær, oft á samkomum á heimili hans í New York.
Með myndunum fylgdu oft athugasemdir Ehnbom um útlit þeirra, aldur og hvort hún teldi að þær hentuðu honum.
„Lítil, falleg dökkhærð stúlka“, „MJÖG AÐLAÐANDI“, „lítil ljóshærð stúlka í bleikum kjól...hún er mjög sæt finnst mér...ég tek eftir að þú virðist hafa svipaðan smekk,“ var á meðal þess sem Ehnbom lét fylgja með myndum af ungu konunum.
Blaðið segir ekkert liggja fyrir um að Ehnbom hafi bent Epstein á stúlkur undir lögaldri eða að hann hafi misnotað þær konur sem hún benti honum á.
Sumar kvennanna hafi verið áfram í samskiptum við Epstein eftir að þær hittu hann með milligöngu Ehnbom. Einhverjar þeirra hafi heimsótt hann sjálfar og að minnsta kosti einni hafi hann boðið í frí til Afríku.
Þær virðast hafa kunnað að meta tækifærið að hitta Epstein. Lýstu þær þakklæti í hans garð í skilaboðum.
Ehnbom svaraði ekki fyrirspurnum Politico um samskipti hennar við Epstein. Hún skrifaði hins vegar færslu á samfélagsmiðlinum Linkedin að hún væri hneyksluð á þeirri misnotkun sem margar stúlkur hafi orðið fyrir.
„Mér býður við að hafa verið í nokkurs konar sambandi við manneskju sem hefur nú, að henni genginni, verið afhjúpuð fyrir athafnir sem er ekki hægt að afsaka,“ skrifaði Ehnbom sem er 81 árs gömul.
Michelle Licata var sextán ára nemandi við Royal Palm Beach High School þegar vinkona hennar sendi henni skilaboð í tíma, skömmu fyrir jól árið 2004. Hún spurði hana hvort hún vildi vinna sér inn auka pening með því að nudda gamla menn. Licata sá fyrir sér að veita mönnum nudd á einhvers konar heilsustofnun eða hjúkrunarheimili og sagði já; hana langaði til að geta gefið öllum í fjölskyldunni sinni smá jólagjöf. Þegar vinkonan sótti Licata einn daginn var áfangastaður þeirra hins vegar hvorki spa eða heimili fyrir aldraða, heldur glæsivilla Jeffrey Epstein við 358 El Brillo Way, á Palm Beach í Flórída.