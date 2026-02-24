Ákvörðun Donald Trump Bandaríkjaforseta um að ráðast eða ráðast ekki á Íran mun meðal annars velta á mati Steve Witkoff og Jared Kushner á því hvort Íranir séu viljandi að tefja fyrir samningi um kjarnorkuáætlun landsins.
Þetta hefur Guardian eftir heimildarmönnum.
Forsetinn hefur ekki tekið neina ákvörðun um framhaldið enn sem komið er en beðið er eftir tillögum Írana, sem eiga að berast fyrir samningafund sem mun fara fram í Genf á fimmtudaginn.
Witkoff, sérlegur sendifulltrúi Trump, og Kushner, tengdasonur forsetans, munu fara fyrir viðræðunum fyrir hönd Bandaríkjanna og leggja mat á það hvort frekari viðræður séu líklegar til að skila árangri.
Samkvæmt Guardian hefur forsetinn sagt að ef samkomulag sé ekki í kortunum sé hann að íhuga takmarkaðar árásir á Íran til að setja þrýsting á þarlend stjórnvöld. Dugi það ekki til, komi til greina að ráðast í umfangsmeiri árásir til að koma klerkastjórninni frá.
Heimildarmenn Guardian segja Trump hafa sótt fjölda funda um mögulega hernaðaríhlutun og þá hafi hann sótt ráðgjöf frá varaforsetanum JD Vance, utanríkisráðherranum Marco Rubio, varnarmálaráðherranum Pete Hegseth og yfirmönnum hernaðaryfirvalda og CIA.
Vance er sagður hafa mun minni trú á aðgerðum gegn Íran en hann hafði á aðgerðum Bandaríkjanna í Venesúela og þá er Dan Caine, formaður herforingjaráðsins, sagður uggandi vegna lágrar birgðastöðu á eldflaugum í Patriot eldflaugavarnakerfi Bandaríkjanna.
Stjórnvöld í Íran hafa sagst munu hefna grimmilega fyrir árásir á landið og þá sagði leiðtoginn Ayatollah Ali Khamenei í síðustu viku að Íranir byggju yfir getunni til að sökkva herskipum Bandaríkjanna.
