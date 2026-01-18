Ræddi við Trump: „Hlakka til að sjá hann“

Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, segist hafa rætt við Donald Trump Bandaríkjaforseta vegna „öryggisástandsins“ á Grænlandi. Rutte segist hlakka til að sjá Trump á ráðstefnu Alþjóðaefnahagsstofnunarinnar (World Economic Forum) sem hefst á morgun.
Donald Trump Bandaríkjaforseti varpaði í gær sprengju inn í Atlantshafsbandalagið (NATO) þegar hann boðaði tolla á átta aðildarríki sem studdu ekki innlimunaráform Bandaríkjastjórnar um Grænland, sem heyrir undir dönsku krúnuna.
Leiðtogar þessara átta landa – Bretlands, Þýskalands, Hollands, Frakklands og Norðurlanda að Íslandi undanskildu – brugðust ókvæða við þessum 10 prósenta Grænlandstollum, sem áttu að óbreyttu að hækka í 25 prósent hinn 1. júní ef ekkert breyttist í afstöðu ríkjanna, sem öll eiga það sameiginlegt að hafa sent hermenn á æfingu á Grænlandi.
Evrópuleiðtogar stilla nú saman strengi um hvernig eigi að svara Bandaríkjamanninum og svo alvarleg þótti staðan að boðað var til aukafundar í ráði Evrópusambandsins í dag, sunnudag.
„Ræddi við @POTUS [Bandaríkjaforseta] hvað varðar öryggisástandið á Grænlandi og norðurslóðum. Við munum halda áfram að vinna að þessu, og ég hlakka til að sjá hann í Davos síðar í vikunni,“ skrifar Rutte í færslu á X. Með Davos vísar hann til ráðstefnu Alþjóðaefnahagsstofnunarinnar sem hefst í Davos í Sviss á morgun.
Að líkindum má búast við vandræðalegri stemningu milli Bandaríkjamanna og fulltrúa annarra NATO-ríkja.
Trump hefur ekkert tjáð sig opinberlega um boðaða tolla frá því að hann tilkynnti um þá í gær.
Útfærsla tollanna liggur ekki fyrir en þar sem Evrópusambandsríki eru í tollabandalagi mun hann líklega þurfa að leggja toll á ESB eins og það leggur ef hann hyggst í raun leggja á þessa Grænlandstolla.