Nick Reiner sagðist í gær saklaus af því að hafa myrt foreldra sína, leikstjórann Rob Reiner og Michele Singer Reiner, þegar hann mætti fyrir dóm í Los Angeles.
Fyrirtaka málsins tók aðeins nokkrar mínútur en Reiner mun næst koma fyrir dómara þann 29. apríl næstkomandi. Verjendur hans vildu ekki svara spurningum blaðamanna í gær.
Samkvæmt miðlum vestanhafs hafa bæði lögregla og ákæruvaldið haldið spilunum þétt að sér varðandi ástæður morðsins og aðdraganda þess. Dómarinn í málinu hefur skipað ákæruvaldinu og verjendum að birta ekki gögn málsins opinberlega.
Greint hefur frá því að Reiner hafi glímt við mikil andleg veikindi og meðal annars verið greindur með geðklofa og geðhvarfaklofa. Þá hefur New York Times eftir heimildarmanni að hann hafi átt erfitt vikurnar fyrir morðin þar sem hann hafi verið að byrja á nýjum lyfjum.
Reiner á yfir höfði sér lífstíðarfangelsi og þá segjast saksóknarar ekki hafa gert upp við sig hvort þeir muni sækjast eftir því að hann verði dæmdur til dauða.