Dagar Frank hjá Tottenham taldir?

West Ham United vann Lundúnaslag dagsins í ensku úrvalsdeildinni gegn Tottenham í leik sem gæti markað endalok stjóratíðar Thomas Frank hjá Tottenham. Lokatölur 2-1 sigur West Ham.
Á Tottenham Hotspur leikvanginum frumsýndu heimamenn í Tottenham nýja leikmann sinn Conor Gallagher sem gekk í raðir félagsins frá Atlético Madrid á dögunum. Andstæðingur dagsins lærisveinar Nuno Espirito Santo í liði West Ham United.
Það var fallbaráttulið West Ham sem skoraði fyrsta mark leiksins strax á 15.mínútu. Það gerði Hollendingurinn Crysencio Summerville sem gerði það. Staðan orðin 1-0 West ham í vil.
Þannig stóðu leikar allt þar til á 64.mínútu þegar að miðvörðurinn og fyrirliði Tottenahm, Cristian Romero jafnaði metin fyrir heimamenn.
Tottenham-menn vildu svo fá vítaspyrnu þegar að lítið var eftir af leiknum. Boltinn virtist klárlega fara í höndina á Oliver Scarles, bakverði West Ham innan vítateigs en dómarateymi leiksins, sem og VAR-sjáin voru ekki á því að gefa heimamönnum vítaspyrnu.
Dramatíkin var allsráðandi á Tottenham leikvanginum og þegar að komið var fram í uppbótartíma venjulegs leiktíma dró til tíðinda þegar að Callum Wilson skoraði sigurmark leiksins fyrir West Ham United.
Lokatölur á Tottenham leikvanginum 2-1 sigur West Ham. Tottenham vermir nú 14.sæti deildarinnar með 27 stig. West Ham United er í áfram í fallsæti með 17 stig.
Marc Guehi var ekki með Crystal Palace í dag þegar að liðið sótti heim nýliða Sunderland. Enski landsliðsmaður er við það að ganga í raðir Manchester City.
Palace-menn komust hins vegar yfir í leik dagsins því Spánverjinn Yéremi Pino skoraði fyrsta mark leiksins af stuttu færi á 30.mínútu.
Forysta Crystal Palace entist hins vegar ekki lengi því aðeins þremur mínútum síðar jafnaði Frakkinn Enzo Le Fee metin fyrir heimamenn í Sunderland. Staðan orðin 1-1.
Þannig stóðu leikar allt þar til á 71.mínútu þegar að Brian Brobbey skoraði það sem átti eftir að verða sigurmark leiksins.
2-1 sigur Sunderland staðreynd. Sigur sem lyftir liðinu upp í 8.sæti deildarinnar og þar er liðið með 33 stig. Crystal Palace er hins vegar í 14.sæti með 28 stig.
Þjóðverjinn Lukas Nmecha reyndist hetja Leeds United sem tók á móti Fulham. Nmecha skoraði eina mark leiksins í uppbótartíma venjulegs leiktíma og tryggði Leeds United stigin þrjú sem í boði voru.
Sigurinn sér til þess að Leeds United færist fjær fallbaráttunni og er nú í 16.sæti með 25 stig. Fulham er í 10.sæti með 31 stig.