Hafa náð einu og hálfu prósenti af Úkraínu á þremur árum

Samúel Karl Ólason skrifar
Úkraínskir hermenn nærri víglínunni í Dónetskhéraði.
Úkraínskir hermenn nærri víglínunni í Dónetskhéraði.

Rússar hafa gert árásir á hvert einasta orkuver í Úkraínu og ítrekaðar árásir á aðra borgaralega innviði, á sama tíma og Úkraínumenn standa frammi fyrir einhverjum kaldasta vetri á svæðinu í árabil. Með því vilja Rússar draga máttinn úr úkraínsku þjóðinni til að verjast innrás þeirra en á undanförnum þremur árum hafa Rússar eingöngu lagt undir sig eitt og hálft prósent af Rússlandi.

Denys Shmyhal, orkumálaráðherra Úkraínu, sagði í morgun að rúmlega fimmtán þúsund manns vinni við það að halda orkukerfi landsins gangandi og þeir nytu aðstoðar tuga þúsunda annarra, eins og lögregluþjóna og björgunarsveita.

Samhliða því er reynt að styrkja orkukerfið svo Rússar eigi erfiðara með að valda rafmagnsleysi.

Ástandið er hvað verst, samkvæmt ráðherranum, í Kænugarði og nærliggjandi svæðum, Í og kringum Odessa í suðurhluta landsins og í bæjum og borgum næst víglínunni.

Í Kænugarði hafa yfirvöld reist sérstök upphituð tjöld sem fólk getur leitað í vegna kuldans. Þar er rafmagns- og hitaleysi mjög algengt þessa dagana.

Eitt og hálft prósent á þremur árum

Bandaríska hugveitan Institute for the Study of War, sem vaktað hefur átökin í Úkraínu frá upphafi og hefur haldið utan um kort af yfirráðasvæðum í átökunum, hefur birt greiningu á landvinningum Rússa frá því innrásin var gerð í febrúar 2022.

Þar segir að ráðamenn í Rússlandi haldi áfram að dreifa þeim falska boðskap að varnir Úkraínumanna séu við það að bresta. Vísa þeir í ummæli Dmitrís Pekóv, talsmann Vladimírs Pútín forseta, frá því í gær þar sem hann sagði að aðstæður Úkraínumanna færu sífellt versnandi og glugginn til að semja væri að lokast.

Ráðamenn í Rússlandi varpa reglulega fram slíkum fullyrðingum.

Þegar mest var, í mars 2022, stjórnuðu Rússar um 26,16 prósentum af Úkraínu. Rússar hörfuðu síðan frá svæðinu norður af Kænugarði og voru síðan reknir frá bæði Karkív og Kherson. Í lok ársins 2022 stjórnuðu þeir um 17,84 prósentum af Úkraínu.

Síðan þá hefur framsókn Rússa í Úkraínu, og þá helst í austurhluta landsins, verið mjög hæg og er talin mjög kostnaðarsöm.

Undir lok síðasta árs stjórnuðu Rússar 19,32 prósentum af Úkraínu, sem þýðir að á heilum þremur árum hafi þeir eingöngu lagt undir sig eitt og hálft prósent af Úkraínu.

Í grein ISW segir að Rússum hafi ekki tekist að beita skrið- og bryndrekum með góðum hætti. Þess í stað notast Rússar við sóknir fótgönguliða og oft í smærri hópum.

Sérfræðingar ISW telja að framsókn Rússa haldi líklega áfram og að hún verði áfram mjög hæg og kostnaðarsöm. Þá sé ólíklegt að Rússar muni geta brotið varnir Úkraínumanna á bak aftur með þeim hætti.

