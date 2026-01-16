Hafa náð einu og hálfu prósenti af Úkraínu á þremur árum Samúel Karl Ólason skrifar 16. janúar 2026 13:00 Úkraínskir hermenn nærri víglínunni í Dónetskhéraði. Getty/Marharyta Fal, Frontliner Rússar hafa gert árásir á hvert einasta orkuver í Úkraínu og ítrekaðar árásir á aðra borgaralega innviði, á sama tíma og Úkraínumenn standa frammi fyrir einhverjum kaldasta vetri á svæðinu í árabil. Með því vilja Rússar draga máttinn úr úkraínsku þjóðinni til að verjast innrás þeirra en á undanförnum þremur árum hafa Rússar eingöngu lagt undir sig eitt og hálft prósent af Rússlandi. Denys Shmyhal, orkumálaráðherra Úkraínu, sagði í morgun að rúmlega fimmtán þúsund manns vinni við það að halda orkukerfi landsins gangandi og þeir nytu aðstoðar tuga þúsunda annarra, eins og lögregluþjóna og björgunarsveita. Samhliða því er reynt að styrkja orkukerfið svo Rússar eigi erfiðara með að valda rafmagnsleysi. Ástandið er hvað verst, samkvæmt ráðherranum, í Kænugarði og nærliggjandi svæðum, Í og kringum Odessa í suðurhluta landsins og í bæjum og borgum næst víglínunni. Í Kænugarði hafa yfirvöld reist sérstök upphituð tjöld sem fólk getur leitað í vegna kuldans. Þar er rafmagns- og hitaleysi mjög algengt þessa dagana. These eerie emergency heating shelters have popped around Kyiv, as authorities try to help people cope with heat and electricity outages caused by Russian air strikes, which have deliberately targeted energy facilities. pic.twitter.com/Rj2FlZZvQD— Mike Eckel (@Mike_Eckel) January 16, 2026 Eitt og hálft prósent á þremur árum Bandaríska hugveitan Institute for the Study of War, sem vaktað hefur átökin í Úkraínu frá upphafi og hefur haldið utan um kort af yfirráðasvæðum í átökunum, hefur birt greiningu á landvinningum Rússa frá því innrásin var gerð í febrúar 2022. Þar segir að ráðamenn í Rússlandi haldi áfram að dreifa þeim falska boðskap að varnir Úkraínumanna séu við það að bresta. Vísa þeir í ummæli Dmitrís Pekóv, talsmann Vladimírs Pútín forseta, frá því í gær þar sem hann sagði að aðstæður Úkraínumanna færu sífellt versnandi og glugginn til að semja væri að lokast. Ráðamenn í Rússlandi varpa reglulega fram slíkum fullyrðingum. Sjá einnig: Kennir Selenskí enn og aftur um Þegar mest var, í mars 2022, stjórnuðu Rússar um 26,16 prósentum af Úkraínu. Rússar hörfuðu síðan frá svæðinu norður af Kænugarði og voru síðan reknir frá bæði Karkív og Kherson. Í lok ársins 2022 stjórnuðu þeir um 17,84 prósentum af Úkraínu. Síðan þá hefur framsókn Rússa í Úkraínu, og þá helst í austurhluta landsins, verið mjög hæg og er talin mjög kostnaðarsöm. Sjá einnig: Sífellt fleiri hermenn falla á ári hverju Undir lok síðasta árs stjórnuðu Rússar 19,32 prósentum af Úkraínu, sem þýðir að á heilum þremur árum hafi þeir eingöngu lagt undir sig eitt og hálft prósent af Úkraínu. Í grein ISW segir að Rússum hafi ekki tekist að beita skrið- og bryndrekum með góðum hætti. Þess í stað notast Rússar við sóknir fótgönguliða og oft í smærri hópum. Sérfræðingar ISW telja að framsókn Rússa haldi líklega áfram og að hún verði áfram mjög hæg og kostnaðarsöm. Þá sé ólíklegt að Rússar muni geta brotið varnir Úkraínumanna á bak aftur með þeim hætti. 2/ Russian forces controlled between 17.9 and 18.52 percent of Ukraine in 2023 and 2024, and this figure rose to 19.32 percent by the end of 2025. Rússland Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Vladimír Pútín Hernaður 