Farage í klandri vegna myndbanda fyrir nýnasista og öfgamenn Kjartan Kjartansson skrifar 19. mars 2026 11:28 Nigel Farage virðist hafa varið drykklöngum tíma í að taka upp myndbönd gegn greiðslu síðustu fimm árin, þar á meðal eftir að hann var kjörinn á þing árið 2024. Vísir/EPA Nýnasistasamtök og öfgahægrióeirðaseggur voru á meðal þeirra sem Nigel Farage, leiðtogi Umbótaflokks Bretlands, var tilbúinn að hvetja til dáða gegn greiðslu. Þetta sýnir greining bresks blaðs á þúsundum slíkra myndbanda sem Farage hefur selt undanfarin ár. Nigel Farage hefur verið virkur á vefsíðunni Cameo frá árinu 2021. Síðan er vettvangur þar sem notendur geta greitt þekktu fólki til þess að taka upp stutt persónuleg myndbönd fyrir sig. Fyrir myndböndin hefur hann þegið að minnsta kosti rúmar 62 milljónir íslenskra króna. Greining breska blaðsins The Guardian á hátt í 4.400 slíkum Cameo-myndböndum leiðir í ljós að hann var tilbúinn að tala jákvætt um viðburð á vegum kanadískra nýnasista, hvetja breskan öfgamann sem var sakfelldur fyrir óeirðir til dáða og vísa til samsæriskenninga sem beinast að gyðingum fyrir jafnvirði nokkurra tuga þúsunda króna. Umbótaflokkur Farage hefur mælst stærstur í skoðanakönnunum í Bretlandi um margra mánaða skeið. Talsmaður flokksins segir að Farage hafi tekið upp þúsundir myndbanda fyrir einlæga stuðningsmenn og mistök geti átt sér stað í slíkum fjölda. Ekki ætti að líta á Cameo-myndböndin sem pólitískar yfirlýsingar. Farage sé alfarið á móti öfgahyggju og pólitísku ofbeldi. Viðburður nýnasista „það besta sem hefur gerst“ Annað af dæmunum um vafasömustu myndböndin sem Farage seldi voru skilaboð sem hann sendi aðstandendum sýningarinnar „Road Rage Terror Tour“ í Kanada tíu dögum eftir að hann var kjörinn á þing árið 2024. Það eru samtökin Diagolon sem bandaríska utanríkisráðuneytið skilgreindi sem öfgahægrisamtök árið 2022. Justin Trudeu, forsætisráðherra Kanada, hefur lýst þeim sem ofbeldisfullum samtökum hvítra þjóðernissinna. Slagorð Diagolon er „Þau verða að snúa til baka“ sem er vísun til þess að innflytjendur verði þvingaðir úr landi. Forsprakkar samtakanna fengu Farage til þess að hefja skilaboð sín á slagorðinu. Here are excerpts from a video produced by Diagolon, a group of Canadian neo-nazis, who commissioned Farage to endorse their event, the 'Road Rage Terror Tour', days after he was elected as an MP in July 2024, and later used his Cameo clip in their propaganda. Full details in the article.[image or embed]— Henry Dyer (@direthoughts.com) March 17, 2026 at 3:06 PM Markmið öfgamannanna virðist hafa verið að hrekkja borgarstjóra Ontario sem hafði lýst yfir hryllingi á því að sýning sem Diagolon-menn lýstu sem uppistandssýningu ætti að vera haldin í borginni. Þeir sögðu Farage að þeir væru að reyna að sannfæra borgarstjórann um að koma á sýninguna. „Af hverju ekki að láta slag standa? Maður veit aldrei. Kannski kemur þú út og segir „Road Rage Terror Tour er það besta sem hefur nokkru sinni gerst“,“ sagði Farage í myndbandinu til öfgamannanna sem notuðu það síðar í áróðursefni. Farage tók rúmar 23 þúsund íslenskar krónur fyrir viðvikið. Sagði óeirðaseggi að halda áfram að gera rétt Óeirðaseggurinn sem Farage hughreysti hlaut dóm fyrir ofbeldi og óspektir í Bristol í ágúst árið 2024. Þæru voru hluti af óeirðaöldu í kjölfar þess að breskur karlmaður af erlendum uppruna stakk börn til bana í Southport. Fjölskylda mannsins keypti Cameo-skilaboð frá Farage til að fagna því þegar hann losnaði úr fangelsi. Farage sagði í myndbandinu að fangelsisdómurinn hefði verið svívirðilegur og að hann harmaði hvernig hefði farið fyrir honum. „Eina sem ég get sagt er hertu upp hugann, haltu áfram að trúa á réttu hlutina, haltu áfram að hegða þér rétt og á endanum, veistu það, Ben, á endanum sigrar það góða það illa,“ sagði Farage en fjölskylda mannsins bað hann um skilaboð til „Ben“ sem hefði verið dæmdur fyrir að kasta flösku eftir að hann varð sjálfur fyrir skeytum þegar hann reyndi að stöðva áflog óeirðaseggja við lögreglu. The Guardian segir að maðurinn sem Farage studdi hafi kastað flösku að gagnmótmælendum og lögreglumönnum á hestum þegar hann tók þátt í mótmæum við hótel sem hýsti hælisleitendur. Brjóst á bandarískri þingkonu og rafmyntir sem hrundu Í öðrum skilaboðum á Cameo var Farage tilbúinn að endurtaka slagorð breskra öfgahægrimanna gegn innflytjendum og fullyrða að samsæriskenningar um leynileg yfirráð gyðinga í heiminum væru ekki samsæriskenningar. Gegn greiðslu talaði Farage einnig um brjóstin á Alexandriu Ocasio-Cortez, þekktri þingkonu Demókrataflokksins í Bandaríkjunum. Þá notaði Farage Cameo-skilaboð til þess að tala upp svonefndar meme-rafmyntir sem hrundu í verði skömmu síðar. Slíkar rafmyntir virðast vísvitandi brask þar sem virði þeirra er blásið upp með samfélagmiðlaherferðum sem þekktir einstaklingar eru stundum fengnir til þess að taka þátt í. Virði þeirra þurrkast svo út þegar blaðran springur. Guardian segir að Farage hafi tekið allt niður í um tólf þúsund krónur fyrir að taka þátt í að tala upp slíkar rafmyntir. Umfjöllunin um Cameo-skilaboð Farage koma í kjölfar töluverðrar umræðu um framferði þingmannsins þegar hann var ungur maður í skóla. Þar er hann meðal annars sagður hafa beint kynþáttaníði að skólafélögum sínum af erlendum uppruna . Bretland Samfélagsmiðlar Rafmyntir og sýndareignir Mest lesið Afsalar sér verðlaunum fyrir Sykurbað Innlent Hafi þegið pening fyrir að giftast kærustu Quang Le Innlent Uppgjör í undirheimunum undir Höfðatorgi Innlent Hvöss suðvestanátt og él fram á laugardagsmorgun Innlent „Þetta er náttúrlega djöfulsins bruðl“ Innlent „Ég sit ekki hér og hóta því að við séum á leiðinni í verkfall“ Innlent Mun kæra áburð um barnaperraskap til lögreglu Innlent Banksy opinberaður, enn einu sinni Erlent Þingheimur hló að þýðingu Daða Más Innlent Intuens höfðar mál á hendur landlæknisembættinu Innlent Fleiri fréttir Farage í klandri vegna myndbanda fyrir nýnasista og öfgamenn Banksy opinberaður, enn einu sinni Fjárframlög til BBC World Service aukin vegna upplýsingaóreiðu Black Cube sakað um njósnir fyrir kosningar í Slóveníu Viðvörun gefin út á Bretlandseyjum vegna heilahimnubólgu Trump hótar umfangsmiklum árásum á olíuinnviði Íran Olíuvinnslur rýmdar eftir árásir á eitt stærsta gassvæði heims Reyna að rjúfa hljóðmúrinn án láta Sænskur ríkisborgari tekinn af lífi í Íran Säpo varar við aukinni ógn frá Rússlandi Krefjast rúmlega sjö ára fangelsis yfir glæpaprinsinum Felldu enn einn ráðherrann: Reyna að ryðja leiðina fyrir Írani en gætu eflt herinn Tillögu um lögleiðingu dánaraðstoðar hafnað í Skotlandi Skárri staða í Álasundi Hóta hefndum fyrir drápið á Larijani Skógareldur ógnar byggð í Álasundi Staðfesta andlát Larijani og Soleimani Geti ekki starfað undir Bandaríkjaforseta með góðri samvisku Ráðherra og þingforseti segja sig úr flokknum Segir ekkert hérað Rússlands öruggt lengur „Við þurfum ekki hjálp frá neinum!“ Stjórnvöld sögð hylma yfir hvarf hundraða á Miðjarðarhafi Fjögur hundruð fíklar sagðir liggja í valnum eftir árásir Pakistana Segjast hafa sent tvo háttsetta Írani til „dýpstu kima helvítis“ „Ég held að ég verði þess heiðurs aðnjótandi að taka Kúbu“ Árás gerð á sendiráð Bandaríkjanna í Baghdad Starfsmannastjóri Trumps greinist með krabbamein Bandamenn taka fálega í aðstoðarkröfur Trumps Gengst við kókaínneyslu rétt fyrir kosningar Fjárhættuspilarar hóta blaðamanni lífláti Sjá meira