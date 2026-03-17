Forstjóri bandarísku miðstöðvarinnar gegn hryðjuverkum hefur sagt af sér vegna stríðsins í Íran. Hann hvetur forsetann til að snúa við blaðinu.
Joe Kent, sem var æðsti embættismaður gegn hryðjuverkum í ríkisstjórn Bandaríkjaforseta, greindi frá uppsögn sinni með færslu á samfélagsmiðlinum X. Þar segist hann ekki geta með góðri samvisku haldið áfram að styðja stríðið í Íran.
„Engin yfirvofandi ógn stafaði af Íran fyrir þjóð okkar og það er ljóst að við hófum þetta stríð vegna þrýstings frá Ísrael og öðrum hagsmunasamtökum þeirra í Bandaríkjunum,“ skrifaði Kent.
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr
Hann hefur lengi verið ötull stuðningsmaður Donalds Trump Bandaríkjaforseta og starfaði áður sem liðsmaður sérsveitar Bandaríkjanna og CIA. Eiginkona Kent lést árið 2019 í sprengingu í Sýrlandi.
„Sem fyrrverandi hermaður sem hefur tekið þátt í átökum ellefu sinnum og sem gullstjörnueiginmaður sem missti ástkæra eiginkonu mína, Shannon, í stríði sem Ísrael skapaði, get ég ekki stutt það að senda næstu kynslóð til að berjast og deyja í stríði sem þjónar hvorki bandarísku þjóðinni né réttlætir kostnað bandarískra mannlífa.“
Í kjölfar uppsagnarinnar sagði Trump, samkvæmt BBC, að honum þætti Kent ágætis náungi en væri hann „veikur í öryggismálum“. Hann hefði áttað sig á að það væri gott að Kent væri hættur.
Hvíta húsið hefur vísað bréfi Kents á bug og ítrekaði Trump að hann hefði „óyggjandi sannanir“ fyrir því að Íran hefði ætlað að ráðast á Bandaríkin. Karoline Leavitt, talskona Hvíta hússins, sagði það bæði móðgandi og hlægilegt að gefa í skyn að Trump hefði tekið ákvörðun um að ráðast á Íran vegna þrýstings frá öðru landi.