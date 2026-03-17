Geti ekki starfað undir Banda­ríkja­for­seta með góðri sam­visku

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Joe Kent hefur sagt upp.
Joe Kent hefur sagt upp.

Forstjóri bandarísku miðstöðvarinnar gegn hryðjuverkum hefur sagt af sér vegna stríðsins í Íran. Hann hvetur forsetann til að snúa við blaðinu.

Joe Kent, sem var æðsti embættismaður gegn hryðjuverkum í ríkisstjórn Bandaríkjaforseta, greindi frá uppsögn sinni með færslu á samfélagsmiðlinum X. Þar segist hann ekki geta með góðri samvisku haldið áfram að styðja stríðið í Íran. 

„Engin yfirvofandi ógn stafaði af Íran fyrir þjóð okkar og það er ljóst að við hófum þetta stríð vegna þrýstings frá Ísrael og öðrum hagsmunasamtökum þeirra í Bandaríkjunum,“ skrifaði Kent.

Hann hefur lengi verið ötull stuðningsmaður Donalds Trump Bandaríkjaforseta og starfaði áður sem liðsmaður sérsveitar Bandaríkjanna og CIA. Eiginkona Kent lést árið 2019 í sprengingu í Sýrlandi.

„Sem fyrrverandi hermaður sem hefur tekið þátt í átökum ellefu sinnum og sem gullstjörnueiginmaður sem missti ástkæra eiginkonu mína, Shannon, í stríði sem Ísrael skapaði, get ég ekki stutt það að senda næstu kynslóð til að berjast og deyja í stríði sem þjónar hvorki bandarísku þjóðinni né réttlætir kostnað bandarískra mannlífa.“

Í kjölfar uppsagnarinnar sagði Trump, samkvæmt BBC, að honum þætti Kent ágætis náungi en væri hann „veikur í öryggismálum“. Hann hefði áttað sig á að það væri gott að Kent væri hættur. 

Hvíta húsið hefur vísað bréfi Kents á bug og ítrekaði Trump að hann hefði „óyggjandi sannanir“ fyrir því að Íran hefði ætlað að ráðast á Bandaríkin. Karoline Leavitt, talskona Hvíta hússins, sagði það bæði móðgandi og hlægilegt að gefa í skyn að Trump hefði tekið ákvörðun um að ráðast á Íran vegna þrýstings frá öðru landi.

