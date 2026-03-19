Forsvarsmenn sjúkrahúss í Flórída hafa höfðað mál gegn konu sem hefur alfarið neitað að yfirgefa sjúkrahúsið í þá fimm mánuði síðan hún var útskrifuð. Dómari hefur verið beðinn um að veita starfsmönnum sjúkrahússins leyfi til að flytja konuna á brott og það með aðstoð lögreglunnar, reynist það nauðsynlegt.
Samkvæmt AP fréttaveitunni var konan lögð inn á Tallahassee Memorial Healthcare sjúkrahúsið þann 6. október. Síðar um daginn var hún útskrifuð en síðan þá hefur hún neitað að yfirgefa herbergið sem hún var fyrst sett í.
Ekki kemur fram í lögsókninni gegn konunni af hverju hún var lögð inn, af hverju hún hefur ekki viljað fara eða hvernig henni hefur tekist að vera á sjúkrahúsinu í fimm mánuði án þess að vera fjarlægð. Þar að auki kemur ekki fram hvað vera hennar á sjúkrahúsinu hefur kostað.
Lögmaður og talsmaður sjúkrahússins neituðu að svara fyrirspurnum fréttaveitunnar vegna þess að málið væri í meðferð hjá dómstólum.
Konan er ekki með lögmann og er að verja sig sjálf. Ekki hefur tekist að ná sambandi við hana gegnum farsíma eða tölvupóst og þegar reynt var að hringja í herbergið sem hún dvelur í svaraði hún ekki í símann.
Málið verður tekið fyrir í dómsal gegnum fjarfundarbúnað seinna í mánuðinum.