Reykjavíkurborg skoðar úrbætur á nýjum undirgöngum undir Breiðholtsbraut við Suðurfell og Jaðarsfell. Ítrekað hefur myndast þar mikill vatnselgur og hafa íbúar haft orð á því á hverfissíðu Breiðhyltinga.
Inga Rún Sigurðardóttir, sérfræðingur í samskiptum og miðlun hjá umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar, segir undirgöngin búin dælu sem virðist ekki anna vatnsmagninu í miklu vatnsveðri. Verið sé að skoða hvað sé hægt að gera til að bæta úr þessu.
Mbl.is hefur eftir Sigrúnu Birgisdóttur, íbúa úr Fellahverfi, að þetta hafi ekki verið vandamál með undirgöngunum sem voru fyrir á móts við Völvufell. Eftir að nýju undirgöngin voru tekin í notkun sé ítrekað vatnselgur.
Gömlu göngin voru byggð 1993 og voru ekki talin uppfylla þá staðla sem nú er miðað við fyrir samgöngumannvirki þessarar gerðar, auk þess að ná ekki undir breikkun Breiðholtsbrautar.
Undirgöngin eru samstarf Reykjavíkurborgar, Vegagerðarinnar og Veitna.
„Þetta eru ný göng og það hefur verið vandræði með vatn á þessum stað og við erum að reyna leysa þetta og munum gera það,“ segir segir Hjalti Jóhannes Guðmundsson, skrifstofustjóri reksturs og umhirðu hjá Reykjavíkurborg, í samtali við fréttastofu.
Sigríður Inga Sigurðardóttir upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar segir að tekin hafi verið ákvörðun um að loka undirgöngunum fyrir umferð þangað til í fyrramálið og eru dælubílar á leið á svæðið til að dæla vatninu í burtu eins og hægt er.
Hún segir að áfram verði fylgst með ástandinu og hvort það þurfi áfram að dæla. Sigríður tekur fram að göngin séu enn þá framkvæmdasvæði og því ekki tilbúin. Dælan sem er þar anni ekki þessu vatnsmagni og er nú leitað lausna við þeim vanda.
Fréttin hefur verið uppfærð með viðbrögðum frá Vegagerðinni.