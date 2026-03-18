Krefjast rúmlega sjö ára fangelsis yfir glæpaprinsinum Kjartan Kjartansson skrifar 18. mars 2026 11:12 Vandræðamæðginin Mette-Marit (lengst til vinstri) og Marius Borg Høiby. Saksóknarar krefjast þess að Marius Borg Høiby, sonur krónprinsessu Noregs, verði dæmdur í sjö ára og sjö mánaða fangelsi fyrir nauðgun og annað ofbeldi. Fjölmiðlafár í kringum mál hans eigi ekki að milda refsingu hans. Høiby er ákærður í 39 liðum fyrir nauðgun, brot í nánu sambandi og fíkniefnabrot. Hann neitar sök í alvarlegustu ákæruliðunum um fjórar nauðganir. „Sú staðreynd að maður fremur glæpi eftir að kastljós fjölmiðla beinist að honum sem opinberri persónu ætti ekki að leiða til þess að hann fái vægari refsingu," hefur norska ríkisútvarpið eftir saksóknara í dómsal í dag. Høiby er sonur Mette-Marit, krónprinsessu og eiginkonu Hákons krónprins. Mette-Marit sjálf hefur verið í kröppum dansi undanfarið vegna uppljóstrana um vinfengi hennar við Jeffrey Epstein, bandaríska auðkýfinginn og kynferðisbrotamanninn. Epstein-tengingar Mette-Marit og sakamál sonar hennar hafa grafið verulega undan tiltrú norsks almennings á konungsfjölskyldunni að undanförnu.