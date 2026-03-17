Vivian Motzfeldt utanríkisráðherra og Kim Kielsen þingforseti Grænlands hafa sagt sig úr flokki sínum Siumut í mótmælaskyni eftir að formaður flokksins ákvað að ganga úr ríkisstjórnarsamstarfinu.
Stjórn flokksins með Alequ Hammond í broddi fylkingar sagði skilið við ríkisstjórnarsamstarfið nokkuð óvænt síðastliðinn föstudag og formaðurinn kvað það vera vegna þess hvað flokksstjórnin var ósátt með að tveir þingmenn Demokraatit, flokks landsstjórnarformannsins, gæfu kost á sér til Danaþings. Grænlendingar kjósa tvo fulltrúa á danska þing.
Siumut hefur frá kosningum síðasta vor sinnt utanríkismálum og einnig þingforsæti en Kim Kielsen hefur verið forseti grænlenska þingsins frá því að ríkisstjórn var mynduð.
Í samtali við Sermitsiaq segir Motzfeldt að hún líti svo á að stjórn flokksins telji hvorfi þörf á sér né embætti þingforseta lengur.
„Þetta var gert án þess að hafa viðkomandi aðila með í ráðum og án þess að ræða við okkur sem vinnum við þetta.“
Hún segir Siumut einangra sig og útiloka sig frá áhrifum.
„Ég starfa í stjórnmálum til að vinna að áhrifum og gefa af mér til samfélagsins. Ég sé engan tilgang í því að halda áfram á þessari braut,“ segir hún.
Kim Kielsen þingforseti tekur undir með flokkssystur sinni.
„Ég er algjörlega sammála Vivian Motzfeldt um að ákvörðunin um að Siumut gengi úr stjórnarsamstarfinu síðastliðinn föstudag hafi verið röng og byggð á óskiljanlegum og ófullnægjandi forsendum,“ hefur KNR eftir honum.