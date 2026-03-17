„Við þurfum ekki hjálp frá neinum!“ Samúel Karl Ólason skrifar 17. mars 2026 15:43 Donald Trump, Bandaríkjaforseti, er ekki sáttur við ríki sem hann hafði krafið um aðstoð við að opna fyrir skipaflutninga um Hormússund og segist ekki hafa þurft á neinni hjálp að halda. AP/Julia Demaree Nikhinson Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir ráðamenn í bandalagsríkjum Bandaríkjanna í Atlantshafsbandalaginu flesta hafa gert sér ljóst að þeir muni ekki taka þátt í hernaðaraðgerðum gegn klerkastjórninni í Íran. Forsetinn segir þetta ekki koma sér á óvart, þar sem hann hafi lengi talið NATO vera einstefnugötu. Þá segir hann að Bandaríkin hafi ekki þurfað hjálp þeirra og þurfi ekki hjálp frá neinum. Í nýrri færslu sem hann skrifaði á Truth Social, sinn eigin samfélagsmiðil, segir Trump að þó bandamenn Bandaríkjamanna, sem hann setur gæsalappir utan um til marks um að hann telji þá lélega bandamenn, vilji ekki koma þeim til aðstoðar séu allir sammála um að árásirnar á Íran séu nauðsynlegar. Klerkastjórnin þar megi alls ekki koma upp kjarnorkuvopnum. Bandaríkjamenn sögðu bandamönnum sínum ekki frá ætlunum sínum varðandi Íran. Trump hafði áður gefið til kynna að framtíð NATO væri í húfi ef bandamenn Bandaríkjanna kæmu ekki til aðstoðar við að halda Hormússundi opnu en um fimmtungur allrar olíu heims fer þar um. Átökin í Mið-Austurlandi hafa komið verulega niður á flutningum um sundið og leitt til hækkandi olíuverðs. „Við erum alltaf til staðar fyrir NATO. Við erum að hjálpa þeim með Úkraínu, þó það sé haf á milli okkar. Það hefur ekki áhrif á okkur en við höfum hjálpað þeim. Það verður áhugavert að sjá hvaða land hjálpar okkur ekki með þetta mjög smáa verkefni, sem er að halda sundinu opnu,“ sagði Trump í fyrrakvöld. Þá sagðist hann í rauninni vera að krefjast þess að þessi lönd kæmu og verðu þeirra eigin svæði. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, sagði í dag að Frakkar myndu ekki taka þátt í að opna Hormússund. Þeir væru þó að undirbúa það að fylgja olíuflutningaskipum gegnum sundið seinna meir, þegar stríðinu lýkur. Leiðtogar annarra ríkja í Evrópu og í Asíu, sem Trump hefur þrýst á, hafa slegið á svipaða strengi. Segir bandamennina ekkert gera fyrir Bandaríkin Í áðurnefndri færslu á Truth Social segir Trump að það komi sér ekki á óvart að Bandaríkjamenn fái ekki aðstoð. Hann hafi lengi talið NATO vera einstefnugötu þar sem Bandaríkjamenn verji fúlgum fjár í verja aðra sem vilji ekkert gera fyrir Bandaríkin. Sérstaklega þegar Bandaríkjamenn þurfi á aðstoð að halda. Trump segir einnig að sem betur fer séu Bandaríkjamenn búnir að svo gott sem gera út af við herafla Íran og leiðtoga ríkisins. „Vegna þeirrar staðreyndar að við höfum náð svo miklum hernaðarlegum árangri, „þurfum við“ ekki lengur eða viljum aðstoð frá ríkjum NATO. VIÐ ÞURFTUM ALDREI Á HENNI AÐ HALDA!“ Hann segir það sama gilda um Japan, Ástralíu og Suður-Kóreu. „Reyndar, talandi sem forseti Bandaríkjanna, öflugasta ríki heimsins, VIÐ ÞURFUM EKKI HJÁLP FRÁ NEINUM!“ Fóru í tvö löng stríð með Bandaríkjunum Trump hefur áður gagnrýnt ríki NATO og sakað þau um að gera lítið sem ekkert fyrir Bandaríkin og dregið í efa að ríkin kæmu Bandaríkjunum til aðstoðar ef ráðist yrði á þau. Ákvæði stofnsáttmála NATO um sameiginlegar varnir hefur einu sinni verið virkjað. Það var eftir árásirnar á Tvíburaturnana og varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna í september 2001. Þá gerðu Bandaríkjamenn innrás í Afganistan, þar sem leiðtogar al-Qaeda, sem gerðu árásirnar, héldu til. Ríki NATO tóku þátt í þeirri innrás og sömuleiðis í innrásinni í Írak árið 2003. Þá komu ríki NATO að þessum tveimur óvinsælu stríðum í gegnum árin og misstu fjölmarga hermenn. Segjast hafa sent tvo háttsetta Írani til „dýpstu kima helvítis" Varnarmálaráðherra Ísrael segir að Ali Larijani, forseti þjóðaröryggisráðs Íran, hafi verið felldur í loftárás í nótt. Þá segjast Ísraelar einnig hafa banað yfirmanni Basij-sveitanna svokölluðu en það eru sveitir sjálfboðaliða sem heyra undir íranska byltingarvörðinn. Þessar sveitir hafa verið sakaðar um umfangsmikil ódæði gegn mótmælendum í Íran. 17. mars 2026 09:53 „Ég held að ég verði þess heiðurs aðnjótandi að taka Kúbu" „Ég held að ég verði þess heiðurs aðnjótandi að taka Kúbu," sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti þegar hann ræddi við blaðamenn í Hvíta húsinu í gær. Þúsundir voru án rafmagns á Kúbu í gær, sem hefur sætt miklum þrýstingi frá stjórnvöldum vestanhafs. 17. mars 2026 07:46 Árás gerð á sendiráð Bandaríkjanna í Baghdad Árásir Írana á skotmörk í nágrannaríkjunum héldu áfram í nótt og í morgun og sömuleiðis árásir Ísraelsmanna á skotmörk í Líbanon. 