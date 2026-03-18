Betur fór en á horfðist í Álasundi í Noregi þar sem mikill gróðureldur ógnaði byggingum í bænum í gær og í nótt. Mikið lið slökkviliðs barðist við eldinn og vindáttinn hefur einnig orðið til þess að menn eru bjartsýnni en þeir voru í gærkvöldi að því er segir í umfjöllun Verdens gang í morgun.
Að auki er farið að rigna sem bætir ástandið enn frekar. Verið er að meta næstu skref en svo virðist sem slökkviliðið hafi náð tökum á brunanum. Um tíma leit út fyrir að byggingar í bænum, þar sem um 55 þúsund manns búa yrðu eldunum að bráð, en af því varð ekki.
Þó segja viðbragðsaðilar að lítið megi út af bregða til að eldurinn blossi upp á ný og því er vel fylgst með aðstæðum. Eins og er blæs vindurinn eldunum í átt frá bænum en menn hafa einnig áhyggjur af glæðum og brunahreiðrum sem leynast víða umhverfis bæinn.
Til stendur að nýta tvær þyrlur við slökkvistörfin um leið og birtir af degi.