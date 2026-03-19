Hittler mætir Zielenski í frönskum bæjarstjóraslag

Sveitarstjórnarkosningar í franska smáþorpinu Arcis-sur-Aube hafa vakið heimsathygli að undanförnu, fyrir þær sakir að frambjóðendurnir bera nöfn sem hljóma kunnuglega.
Sitjandi bæjarstjóri Arcis-sur-Aube og frambjóðandi til áframhaldandi setu heitir nefnilega Charles Hittler. Þá er annar tveggja mótframbjóðenda hans, Antoine Renault-Zielinski, iðulega kallaður Zielinski.
„Þetta er algjör klikkun,“ sagði Hittler í samtali við BBC um þá athygli sem sveitarstjórnarkosningar hafa fengið, en í bænum búa tæplega þrjú þúsund manns.
„Ég hef reglulega í gegnum ævina lent í því að fólk gantist með nafnið mitt. Stundum hefur fólk teiknað yfirvaraskegg á kosningaáróður frá mér,“ segir Hittler en honum er hlátur neðarlega í huga.
„Ég hef séð greinar á netinu um að 37 prósent íbúa Arcis séu Hitler-menn. Konan mín er miður sín yfir þessu.“
Á frönskum vefmiðlum hefur mikið farið fyrir þessum líkindum nafna Hittlers við nasistaleiðtogann Adolf Hitler annars vegar og Zielinski og Volodímír Selenskí forsætisráðherra Úkraínu hins vegar.
Hittler segir athyglina sem nöfnin ein hafa fengið í aðdraganda kosninganna um of. Aðspurður hvers vegna hann hafi ekki skipt um nafn segir Hittler frá föður sínum, sem var fangi í vinnubúðum nasista í Þýskalandi á stríðsárunum en snúið aftur heim.
„Það sögðu honum allir að hann þyrfti að skipta um nafn en þetta var árið 1949. Stríðið var honum ferskt í minni en það var flókið mál og hefði kostað hann mikla peninga að skipta þannig að hann sleppti því,“ segir Hittler. Ættarnafnið sé þó á undanhaldi og flestir afkomendur föður hans velji frekar að bera annað nafn.
Renault-Zielinski, sem er af pólskum uppruna, segist hafa rekið upp stór augu þegar hann sá hve mikla athygli nöfn frambjóðendanna vöktu á X í vikunni.
„Ég skil af hverju sumum finnst þetta fyndið. Persónulega finnst mér það ekki en þetta truflar mig svo sem ekki. Það væri óskandi ef fólk væri að tala um Arcis af öðrum ástæðum,“ segir Zielinski við BBC.