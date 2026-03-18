Olíuvinnslur rýmdar eftir á­rásir á eitt stærsta gassvæði heims

Samúel Karl Ólason skrifar
Pars-gassvæðið er eitt það stærsta í heimi og er nýtt af bæði Íran og Katar. Hversu miklum skemmdum árásir Ísraela í dag ollu er ekki ljóst enn.
Árásir voru gerðar á eitt stærsta gassvæði heimsins í Íran í dag. Svæði þetta kallast Pars-gassvæðið og deila Íranir því með Katörum, hinum megin við Persaflóa. Ráðamenn í Katar hafa sakað Ísraela um árásirnar í dag en myndefni af vettvangi gefur til kynna að margir gaspallar standi í ljósum logum.

Fjölmiðlar í Íran segja að árásir hafi einnig verið gerðar á gasvinnslu og geymslustöðvar á svæðinu, samkvæmt frétt Reuters.

Talsmaður utanríkisráðuneytis Katar sakaði Ísraela um árásirnar í dag og sagði þær bæði hættulegar og óábyrgar. Hann sagði þær ógna orkuöryggi heimsins.

Eftir árásirnar á Pars vöruðu Íranir við því að rýma ætti mikilvæga olíuvinnsluinnviði í Sádi-Arabíu, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Það hefur verið gert.

Bandaríkjamenn og Ísraelar hafa hingað til forðast árásir á olíu- og gasvinnslu í Íran en það er að miklu leyti af ótta við að Íranir myndu svara fyrir sig með eldflauga- og drónaárásum á olíu- og gasframleiðslu í nágrannaríkjum sínum. Það gæti gert mörkuðum erfiðara að jafna sig, ef svo má segja, eftir að stríðinu lýkur.

Ísraelar sögðust í dag hafa fellt enn einn íranskan ráðherrann og þá sagðist varnarmálaráðherra Ísrael hafa veitt hernum heimild til að ráða alla háttsetta íranska embættismenn sem finnast af dögum.

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, lýsti því yfir í dag að hann hefði heimilað bandarískum fyrirtækjum að kaupa olíu og gas af yfirvöldum í Venesúela. Með því vill hann draga úr þrýstingi á orkumörkuðum og draga úr verðhækkunum, samkvæmt AP fréttaveitunni.

Olíuverð hefur hækkað verulega síðan átökin hófust og sérstaklega vegna þess að umferð olíuflutningaskipa um Hormússund hefur að miklu leyti verið stöðvuð.

Trump hefur krafist þess að bandalagsríki Bandaríkjanna komi til aðstoðar við að opna sundið og halda því opnu, en slíkt gæti reynst verulega erfitt og kostnaðarsamt, haldi átökin áfram.

Eftir að helstu bandamenn Bandaríkjanna sögðust ekki vilja taka þátt í hernaðinum gegn Íran brást forsetinn reiður við í gær og fór hörðum orðum um þessi ríki á samfélagsmiðlum og í ummælum til fjölmiðla.

Þessu hefur Trump haldið áfram í dag. Í einni færslu sagðist hann til að mynda velta vöngum yfir því hvað myndi gerast ef hann myndi þvo hendur sínar alfarið af Hormússundi.

„Ég velti fyrir mér hvað myndi gerast ef við „gengjum frá“ því sem eftir er að íranska hryðjuverkaríkinu, og létum löndin sem nota það, við gerum það ekki, sjá um hið svokallaða sund?“ skrifaði Trump.

Hann notaði þó enska orðið „straight“ innan gæsalappa um sundið, í stað orðsins „strait“ en það er líklega tilvísun í brandara um að Hormússund sé ekki samkynhneigt.

„Það myndi setja suma af okkar óvirku „bandamönnum“ í gír og það hratt!!!“

Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, sagði í dag að viðræður við Bandaríkjamenn ættu sér stað. Hann sagði Þjóðverja deila mörgum af markmiðum Bandaríkjamanna en þeir væru ekki hræddir við að segja vinum sínum satt frá hvernig þeir sæju hlutina í öðru ljósi og hvernig hagsmunir þeirra gætu verið aðrir en Bandaríkjanna.

Hann ítrekaði að Þjóðverjar hefðu ýmsar spurningar um stríðið gegn Íran og að Bandaríkjamenn hefðu ekki haft nokkuð samráð við Evrópu. Þá hefði Trump áður sagt að hann þyrfti enga hjálp frá Evrópu.

Karoline Leavitt, talskona Trumps, var spurð að því í dag af hverju Trump teldi sig geta búist við aðstoð frá Evrópu og NATO eftir að hafa ekki haft neitt samráð við þau ríki. Þá sagði hún að þessi ríki högnuðust mun meir en Bandaríkin á því að opna Hormússund á nýjan leik.

