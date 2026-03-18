Skoska þingið hefur hafnað lögleiðingu dánaraðstoðar en tillaga þess efnis var felld með 69 atkvæðum á móti 57. Frumvarpið hafði mætt töluverðri mótspyrnu og þá var harðlega deilt um það á þinginu í síðustu viku hvort einstaklingar í viðkvæmri stöðu myndu njóta nægilegrar verndar frá mögulegum þvingunum.
Lagfæringar höfðu verið gerðar á frumvarpinu til að koma til móts við gagnrýni, meðal annars að takmarka aðgengi við úrskurð lækna um að viðkomandi ætti aðeins um sex mánuði eftir.
Flutningsmaður frumvarpisins, Liam McArthur, sagði að það yrði ófyrirgefanlegt að hafna samþykkt þess, þar sem þeim myndi þá fjölga sem lifðu við óbærilegan sársauka og væru tilneyddir til að ferðast erlendis til að fá aðstoð við að deyja.
Lögleiðing dánaraðstoðar nýtur mikils stuðnings meðal almennings en andstæðingar frumvarpsins á þinginu sögðust meðal annars hafa áhyggjur af áhrifum þess á samband lækna og sjúklinga og að samþykkt þess myndi setja viðkvæma hópa í hættu.
Fatlaðir og aldraðir gætu þannig sætt óbeinum eða beinum þrýstingi um að binda enda á líf sitt.
Neðri deild breska þingsins hefur þegar samþykkt áþekkt frumvarp en talið er að það muni ekki komast í gegnum lávarðadeildina.