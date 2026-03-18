Hóta hefndum fyrir drápið á Larijani

Að minnsta kosti tveir létust þegar Íranir skutu eldflaugum með klasasprengjum á Tel Aviv í nótt. Ríkismiðlar í Íran sögðu um að ræða hefndarárás vegna dráps Ísraelsmanna á Ali Larijani, yfirmanni öryggismála og einum helsta ráðgjafa Ali Khamenei.
Íranir skutu einnig drónum og eldflaugum á skotmörk í nágrannaríkjunum. Yfirvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum gáfu til að mynda út yfirlýsingu í morgun um að árás stæði yfir og hvöttu íbúa til að gá að sér. Þá hafa myndir verið birtar af reyk stíga til himins skammt frá sendiráði Bandaríkjanna í Baghdad.
Umfangsmiklar aðgerðir Ísraela í Líbanon hafa haldið áfram og árásir meðal annars gerðar á skotmörk í miðborg Beirút. Þá greindi Bandaríkjaher frá því í nótt að hann hefði tekið út eldflaugar Írana við Hormuz-sund, sem ógnuðu umferð um sundið.
Stjórnvöld í Íran hafa hótað hefndum vegna drápsins á Larijani og þá sagði utanríkisráðherrann Abbas Araghchi að aðgerðir Bandaríkjanna og Ísraela myndu hafa áhrif á alla heimsbyggðina.
Hann benti einnig á að þeim hefði fjölgað sem gagnrýndu stríðið.