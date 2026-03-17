Fjögur hundruð fíklar sagðir liggja í valnum eftir árásir Pakistana Samúel Karl Ólason skrifar 17. mars 2026 10:50 Leitað i rústum í gamalli bandarískri herstöð sem ku hafa verið breytt í meðferðarmiðstöð fyrir fíkla eftir loftárás Pakistana í gærkvöldi. AP/Siddiqullah Alizai Ráðamenn í Afganistan segja að rúmlega fjögur hundruð manns hafi dáið og 250 særst í loftárás Pakistana á meðferðarmiðstöð í Kabúl. Pakistanar segja Talibana ljúga og að nákvæmar loftárásir hafi þess í stað verið gerðar á hernaðarlega mikilvæg skotmörk og skotmörk sem tengjast hryðjuverkastarfsemi. Spennan milli Afganistan og Pakistan hefur verið mikil í marga mánuði en hefur tekið mikinn kipp á undanförnum vikum en ráðamenn í Pakistan hafa sakað Talibana um að hýsa vígamenn sem gert hafa mannskæðar árásir í Pakistan. Átök á landamærum ríkjanna hafa verið tíð og þá hafa Pakistanar gert nokkurn fjölda loftárása í Afganistan. Meðferðarmiðstöðin sem um ræðir er sögð vera fyrir fíkla þar sem þeir fá meðferð gegn fíkn. Hún var áður bandarísk herstöð og eru fíkniefnafíklar sagðir hafa fjölmennt þar eftir brottför Bandaríkjamanna. Þegar Talibanar tóku völdin breyttu þeir herstöðinni í meðferðarmiðstöð. Embættismenn úr röðum Talibana segja sjúklinga þar hafa verið um tvö þúsund talsins. Fréttamaður á vegum BBC er sagður hafa skoðað rústir sjúkrahússins og sá hann rúmlega þrjátíu lík. Einn maður sem blaðamaður Reuters ræddi við og mun hafa lifað árásirnar af hefur lýst aðstæðum sem „dómsdegi“ og segist hafa séð vini sína brenna. Maðurinn heitir Ahmad, er fimmtíu ára gamall, og starfaði sem sjálfboðaliði við öryggisgæslu í meðferðarstöðinni. Hann segist hafa verið með um 25 öðrum í íbúðarhúsi þar þegar árásirnar byrjuðu og hann hafi verið sá eini sem lifði af. Annar starfsmaður sagði marga unga skjólstæðinga búa í gámum í meðferðarstöðinni og að mjög fáir hefðu lifað árásirnar af. Attaullah Tarar, upplýsingaráðherra ríkisstjórnar Pakistan, birti myndband sem ku sýna hluta árásanna í Afganistan í gær á X. Þar segir hann að sprengingar sem hafi orðið eftir árásirnar í Kabúl sýni fram á að þar hafi skotfæri verið geymd. ✅ 17 March 2026✅ Pakistan’s Armed Forces successfully carried out precision airstrikes on the night of 16 March as a part of Operation Ghazab Lil Haq, targeting Afghan Taliban regime terrorism sponsoring military installations in Kabul and Nangarhar.✅ Technical support… pic.twitter.com/b8YJkGC0cv— Attaullah Tarar (@TararAttaullah) March 16, 2026 Í annarri færslu sakar Tarar Talibana um lygar. Árásir Pakistana hafi ekki beinst að borgaralegum skotmörkum, heldur hernaðarlegum og gegn hryðjuverkastarfsemi. Hann segir Pakistan og önnur ríki á svæðinu stafa ógn af hryðjuverkamönnum sem fái að starfa óáreittir innan Afganistan. Þessi ógn hafi aukist og að fíklar og saklaus börn séu meðal annars notuð til sjálfsmorðsárása. Hann segir að Pakistanar muni halda áfram að verja sig. 