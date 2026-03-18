Erlent

Reyna að rjúfa hljóðmúrinn án láta

Samúel Karl Ólason skrifar
Með X-59 vonast starfsmenn NASA til að þróa leiðir til að rjúfa hljóðmúrinn án þeirra gífurlega láta sem því fylgir. Þá tækni gæti svo verið hægt að nýta í farþegaflug.
Með X-59 vonast starfsmenn NASA til að þróa leiðir til að rjúfa hljóðmúrinn án þeirra gífurlega láta sem því fylgir. Þá tækni gæti svo verið hægt að nýta í farþegaflug.

Starfsmenn Geimvísindastofnunar Bandaríkjanna (NASA) undirbúa aðra flugferð tilraunaflugvélarinnar X-59. Vonast er til þess að flugvél þessi eigi að geta rofið hljóðmúrinn án þess að því fylgi hinar hefðbundnu drunur og læti.

X-59 hefur einungis einu sinni áður verið flogið og var það í fyrra. Á þessu ári stendur til að framkvæma fleiri tilraunaflug og á að fljúga flugvélinni sífellt hraðar og hærra.

Samkvæmt tilkynningu á vef NASA verður það tilraunaflugmaðurinn Jim „Clue“ Less sem flýgur X-59 í þessari annarri flugferð og stendur til að hann taki á loft frá Amstrong-rannsóknarstöð NASA í Kaliforníu á næstu dögum.

Annar flugmaður um borð í F/A-18 Hornet herþotu verður einnig í loftinu og mun hann fylgjast með tilraunafluginu í háloftunum.

Fyrst á að fljúga X-59 í tólf þúsund feta hæð og á 370 kílómetra hraða. Takist það verður stefnan sett á tuttugu þúsund fet og 418 kílómetra hraða.

X-59 var fyrst flogið í október í fyrra.

Markmiðið með fleiri tilraunaflugum í framtíðinni er að svo stöddu að koma flugvélinni í 55 þúsund feta hæð og á 1,4-faldan hljóðhraða, eða 1.489 kílómetra hraða.

Flugvélin var þróuð af sérfræðingum NASA og Lockheed Martin og er burðarliðurinn í svokölluðu Quesst-verkefni stofnunarinnar. Því verkefni er ætlað að þróa leiðir til að fljúga hraðar en á hljóðhraða án þess að því fylgi drunur og gífurleg læti.

Reynist það svo að X-59 geti flogið hraðar en hljóð án tilheyrandi láta, stendur til að fljúga flugvélinni yfir byggðir í Bandaríkjunum og safna gögnum um upplifun fólks af því.

Bandaríkin Tækni Fréttir af flugi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið