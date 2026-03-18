Reyna að rjúfa hljóðmúrinn án láta Samúel Karl Ólason skrifar 18. mars 2026 14:03 Með X-59 vonast starfsmenn NASA til að þróa leiðir til að rjúfa hljóðmúrinn án þeirra gífurlega láta sem því fylgir. Þá tækni gæti svo verið hægt að nýta í farþegaflug. NASA/Jim Ross Starfsmenn Geimvísindastofnunar Bandaríkjanna (NASA) undirbúa aðra flugferð tilraunaflugvélarinnar X-59. Vonast er til þess að flugvél þessi eigi að geta rofið hljóðmúrinn án þess að því fylgi hinar hefðbundnu drunur og læti. X-59 hefur einungis einu sinni áður verið flogið og var það í fyrra. Á þessu ári stendur til að framkvæma fleiri tilraunaflug og á að fljúga flugvélinni sífellt hraðar og hærra. Samkvæmt tilkynningu á vef NASA verður það tilraunaflugmaðurinn Jim „Clue" Less sem flýgur X-59 í þessari annarri flugferð og stendur til að hann taki á loft frá Amstrong-rannsóknarstöð NASA í Kaliforníu á næstu dögum. Annar flugmaður um borð í F/A-18 Hornet herþotu verður einnig í loftinu og mun hann fylgjast með tilraunafluginu í háloftunum. Fyrst á að fljúga X-59 í tólf þúsund feta hæð og á 370 kílómetra hraða. Takist það verður stefnan sett á tuttugu þúsund fet og 418 kílómetra hraða. X-59 var fyrst flogið í október í fyrra. X-59 has officially completed its first flight ever!The @NASA X-59 quiet supersonic research aircraft took to the skies for the first time Oct. 28, marking a historic moment for the field of aeronautics research. ✈️A culmination of all the right stuff: https://t.co/lsc0Z0DG5c pic.twitter.com/HRA7JwSRJi— NASA Aeronautics (@NASAaero) November 19, 2025 Markmiðið með fleiri tilraunaflugum í framtíðinni er að svo stöddu að koma flugvélinni í 55 þúsund feta hæð og á 1,4-faldan hljóðhraða, eða 1.489 kílómetra hraða. Flugvélin var þróuð af sérfræðingum NASA og Lockheed Martin og er burðarliðurinn í svokölluðu Quesst-verkefni stofnunarinnar. Því verkefni er ætlað að þróa leiðir til að fljúga hraðar en á hljóðhraða án þess að því fylgi drunur og gífurleg læti. Reynist það svo að X-59 geti flogið hraðar en hljóð án tilheyrandi láta, stendur til að fljúga flugvélinni yfir byggðir í Bandaríkjunum og safna gögnum um upplifun fólks af því. NASA's X-59 is prepping for its second flight ✈️NASA test pilot Jim "Clue" Less will pilot the X-59 for the second flight. The flight marks the beginning of "envelope expansion," where the quiet supersonic jet will start flight testing at faster speeds and higher altitudes.… pic.twitter.com/2u5FbgOMiG— NASA Armstrong (@NASAArmstrong) March 17, 2026