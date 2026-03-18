Säpo varar við aukinni ógn frá Rússlandi Samúel Karl Ólason skrifar 18. mars 2026 13:11 Frá blaðamannafundi Säkerhetspolisen eða Säpo í Stokkhólmi í morgun. Forsvarsmenn stofnunarinnar, þau Fredrik Hallstrom og Charlotte von Essen segja ógnina frá Rússlandi hafa aukist. EPA/CLAUDIO BRESCIANI Forsvarsmenn sænsku öryggislögreglunnar Säpo vara við því að ógn Rússa gagnvart Svíþjóð gæti aukist. Rússar eru sagðir beita fjölþátta ógnum í meiri mæli en áður en hundruð grunsamlegra atvika hafa verið til rannsóknar í Svíþjóð sem grunur leikur á að rekja megi til Rússlands, án þess þó að tekist hafi að sanna tengingu þar á milli. Þá hefur öryggisástandið heilt yfir versnað vegna átaka í Mið-Austurlöndum eða stríðs Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran. Þetta kom fram á blaðamannafundi í Svíþjóð í dag þar sem forsvarsmenn Säpo kynntu nýjustu árlegu stöðuskýrslu þeirra um ógnir sem Svíar standa frammi fyrir. Í skýrslu Säpo segir, samkvæmt SVT, að öryggislögreglan telji Rússa ekki vilja taka mikla áhættu og þess vegna beiti þeir frekar fjölþátta ógnum, tölvuárásum og leynilegum áróðursherferðum. Vitað sé til þess að Rússar hafi fengið fólk til að kortleggja og skrá möguleg skotmörk í Svíþjóð en engar harðar sannanir hafi fundist fyrir árásum á mikilvæga innviði. Hins vegar sé vitað til þess að Rússar hafi reynt skaðlegar tölvuárásir í Svíþjóð. Þá segja forsvarsmenn Säpo að nauðsynlegt sé að auka áfallaþol í sænsku samfélagi. Vara enn við „stökum úlfum" Lögreglan varar einnig við áframhaldandi hættu á árásum stakra einstaklinga og þá sérstaklega meðal ungs fólks. Þessar árásir eru gjarnan kallaðar „Lone wolf" árásir á ensku og er þar átt við að einstaklingar eða mjög smáir hópar fólks sem hafa öfgavæðst en tilheyrir ekki neinum samtökum eða hópum með beinum hætti taki þá ákvörðun að fremja voðaverk. Lögreglan vísar til árásarinnar á Bondi-strönd í Ástralíu og segir einnig hættu á því að klerkastjórnin í Íran gæti byrjað að ýta undir hryðjuverkastarfsemi vegna árásanna á Íran.