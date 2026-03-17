Erlent

Segjast hafa sent tvo hátt­setta Írani til „dýpstu kima hel­vítis“

Samúel Karl Ólason skrifar
Ali Larijani, forseti þjóðaröryggisráðs Íran, og Gholamreza Soleimani, yfirmaður Basij-sveitanna svokölluðu. Ísraelar segjast hafa fellt þá báða í loftárásum í gærkvöldi. AP

Varnarmálaráðherra Ísrael segir að Ali Larijani, forseti þjóðaröryggisráðs Íran, hafi verið felldur í loftárás í nótt. Þá segjast Ísraelar einnig hafa banað yfirmanni Basij-sveitanna svokölluðu en það eru sveitir sjálfboðaliða sem heyra undir íranska byltingarvörðinn. Þessar sveitir hafa verið sakaðar um umfangsmikil ódæði gegn mótmælendum í Íran.

Fjölmiðlar í Ísrael hafa eftir Israel Katz, varnarmálaráðherra, að Larijani hafi verið felldur í loftárás í gærkvöldi. Larijani hefur lengi verið áhrifamikill í klerkastjórninni í Íran en hann var á árum áður herforingi í íranska byltingarverðinum.

Í yfirlýsingu frá ísraelska hernum segir að aðrar loftárásir hafi í gær verið gerðar sem beindust gegn Gholamreza Soleimani, sem leitt hefur Basij-sveitirnar undanfarin sex ár. Hann er sagður hafa tekið virkan þátt í að brjóta mótmæli fyrr á þessu ári í Íran á bak aftur. Þúsundir mótmælenda eru sagðir hafa verið skotnir af öryggissveitum.

Soleimani hefur verið beittur refsiaðgerðum af Bandaríkjunum, Evrópusambandinu og fleirum vegna aðkomu hans að því að brjóta mótmæli í Íran á bak aftur í gegnum árin.

Í yfirlýsingunni segir að þeir Larijani og Soleimani bætist nú í hóp tuga annarra háttsettra leiðtoga Íran sem hafi verið felldir á undanförnum tveimur vikum og rúmlega það. Haldið verði áfram að elta leiðtoga klerkastjórnarinnar uppi og fella þá.

Þá hefur Times of Israel eftir Katz að þeir tveir, og allir hinir sem hafi verið felldir, dvelji nú í „dýpstu kimum helvítis“.

Árásirnar sem bönuðu Soleimani voru gerðar á tjaldbúðir sem Basij-sveitirnar höfðu reist í Íran. Ísraelar segja marga af æðstu leiðtogum sveitanna hafa einnig fallið í árásunum.

Wall Street Journal sagði frá því í gær að öryggissveitir í Íran væru byrjaðar að taka hart á meintum andstæðingum klerkastjórnarinnar, með því markmiði að reyna að koma í veg fyrir frekari mótmæli og andhóf við ríkisstjórnina.

Basij-sveitirnar spila stóra rullu í því en fólk hefur verið handtekið fyrir meint samstarf með erlendum aðilum og þá hefur fólki sem þykir líklegt til að efla til mótmæla verið hótað.

Ísrael Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mótmælaalda í Íran Hernaður

Árásir Írana á skotmörk í nágrannaríkjunum héldu áfram í nótt og í morgun og sömuleiðis árásir Ísraelsmanna á skotmörk í Líbanon. Drónaárás var gerð á sendiráð Bandaríkjanna í Baghdad í Írak og þá var gerð árás á lúxushótel í borginni sem er vinsælt meðal erlendra diplómata.

Bandamenn Bandaríkjanna í Evrópu og Asíu hafa tekið kröfum Trumps um að þeir sendi herskip til Mið-Austurlanda og aðstoði Bandaríkjamenn við að halda Hermússundi opnu af varkárni og með efasemdum. Bandaríkjamenn sögðu bandamönnum sínum ekki frá ætlunum sínum varðandi Íran.

Þriðjudaginn 10. mars birti ísraelskur blaðamaður færslu í vaktarfrétt miðilsins Times of Israel sem átti eftir að draga dilk á eftir sér. Þá hafði írönsk skotflaug lent í borginni Beit Shemesh, skammt frá Jerúsalem. Fljótt kom í ljós að skotflaugin hafði lent á óbyggðu svæði í um fimm hundruð metra fjarlægð frá íbúðarhúsum og sakaði engan.

