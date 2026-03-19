Hart sótt að fjár­mála­ráð­herra

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra boðar aukið aðhald ríkisins.

Hart var sótt að fjármálaráðherra vegna stöðunnar í efnahagslífinu á Alþingi í dag. Ríkisstjórnin var sökuð um aðhaldsleysi og að hafa ýtt undir verðbólgu. Fjármálaráðherra segir að aðhald í rekstri hins opinbera verði aukið.

Peningastefnunefnd Seðlabankans ákvað í gær að hækka stýrivexti um 0,25 punkta. Vextir höfðu staðið í stað frá því í nóvember en síðan þá hefur verðbólga aukist og óvissa í alþjóðamálum líka.

Hart var sótt að Daða Má Kristóferssyni fjármálaráðherra vegna stöðunnar í efnahagslífinu á Alþingi í dag. Á meðal þingmanna sem kröfðu hann svara var Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins.

„Hvað ætlar ríkisstjórnin að gera til þess að ná niður verðbólgunni? Því hún er ekki að gera nokkurn skapaðan hlut annað en að ýta undir verðbólguna. Ég ætla bara að benda hæstvirtum fjármálaráðherra á það að aðhaldið hefur ekkert verið hjá þessari ríkisstjórn. Ekkert verið. Það var meira aðhald í tíð fyrri ríkisstjórnar, mun meira.“

Hún gagnrýndi einnig frumvarp ríkisstjórnarinnar um breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar.

„Það er allt í ólagi hjá þessari ríkisstjórn því í dag stendur til að greiða hér atkvæði um frumvarp um tengingu bóta við launavísitölu. Seðlabankastjóri hefur sagt að þetta skjóti nú skökku við. Þetta hjálpar ekki til. Seðlabankastjóri hefur sagt að þetta muni ýta undir verðbólguna.“

Daði Már sagði að í fjármálaáætlun sem kynnt verður í næstu viku sé gert ráð fyrir auknu aðhaldi ríkisins.

„Varðandi aðrar aðgerðir þá er ljóst að ef við ætlum að vinna á því langvarandi vandamáli sem of há verðbólga hefur verið á Íslandi þurfum við að gera ákveðnar breytingar. Hér hafa verið umræður um mögulega að draga úr vægi verðtryggingar. Verðtryggingin er allavega óheppileg, sérstaklega eins og hún birtist í mælingum á verðlagi þar sem til dæmis verðtryggðir húsaleigusamningar eru hluti af mælingu verðlags, sem þýðir að hækkun á verðlagi leiðir til hækkunar á verðlagi.“

