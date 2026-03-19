Black Cube sakað um njósnir fyrir kosningar í Slóveníu

Ísraelska leyniþjónustufyrirtækið Black Cube er sakað um leka upptökum sem var aflað með leynilegu eftirliti og hlerunum til þess að koma höggi á forsætisráðherra Slóveníu rétt fyrir kosningar. Sama fyrirtæki njósnaði um son íslensks þingmanns og kom leynilegum upptökum af honum í umferð.
Upptökur af fyrrverandi ráðherra, þekktum lögfræðingi og fleiri mektarmönnum hafa skekið kosningabaráttuna í Slóveníu. Þær virðast afhjúpa leynimakk um spillingu, ólöglega hagsmunabaráttu og misferli með opinbert fé, að því er kemur fram í frétt evrópska blaðsins Politico.
Markmiðið með birtingu upptakanna virðist vera að grafa undan ríkisstjórn Roberts Golob, frjálslynds forsætisráðherra Slóveníu, sem háir harða baráttu við íhaldsflokk Janez Jansa, fyrrverandi forsætisráðherra landsins til margra ára.
Kosningarnar fara fram á sunnudag en Golob hefur haldið því fram að sigri Jansa ógni það undirstöðum Evrópusambandsins í heild. Jansa hefur verið líkt við Viktor Orban, skoðanabróður hans, í Ungverjalandi sem hefur verið þrándur í götu Evrópusambandsins lengi.
Flokkur Jansa mælist nú með forskot á flokk Golob í skoðanakönnunum.
Slóvensk yfirvöld segja að útsendarar Black Cube hafi ferðast fjórum sinnum til landsins á undanförnum mánuðum, þar á meðal Dan Zorella, forstjóri Black Cube, og Giora Eiland, fyrrerandi formaður þjóðaröryggisráðs Ísraels. Báðir menn voru áður í ísraelska hernum.
Ásakanir eru um að útsendarar Black Cube hafi hitt fulltrúa flokks Jansa þó að yfirvöld hafi ekki sjálf fullyrt það fullum fetum. Jansa hefur hótað að stefna þeim sem halda slíkum ásökunum á lofti.
„Sú staðreynd að leynilegt eftirlit og símhleranir í þessu máli tengist einkareknu leyniþjónustufyrirtæki frá Ísrael bendir til nokkurs ískyggilegs. Þetta er ekki bara hver önnur uppákoma, þetta vekur alvarlega áhyggjur af heilindum lýðræðislegra kosninga í Slóveníu,“ sagði Golob forsætisráðherra í vikunni.
Aðferðirnar sem Black Cube er sakað um að beita í Slóveníu eru að hluta til þær sömu og fyrirtækið notaði til þess að gera leynilegar upptökur af Gunnari Bergmann Jónssyni, syni Jóns Gunnarssonar, þingmanns Sjálfstæðisflokksins, og birta skömmu fyrir þingkosningarnar árið 2024.
Útsendari Black Cube lést vera fjárfestir sem væri áhugasamur um fasteignaviðskipti en tók svo á laun upp samtal sitt við Gunnar þar sem hann lýsti meðal annars ítökum Kristjáns Loftssonar, hvalveiðimanns, og vinfengi hans við Jón sem þá var aðstoðarmaður Bjarna Benediktssonar í matvælaráðuneytinu. Jón myndi gefa út hvalveiðileyfi á ný eftir að ráðherra Vinstri grænna stöðvaði hvalveiðar.
Heimildin, sem var fyrst til þess að birta fréttir upp úr upptökunum, sagði að ónefnd alþjóðleg samtök sem væru andsnúin hvalveiðum hefði ráðið Black Cube.
Black Cube er þekkt fyrir undirferli af þessu tagi. Fyrirtækið vann meðal annars fyrir Harvey Weinstein, bandaríska kvikmyndaframleiðandann, og njósnaði fyrir hann um konur sem sökuðu hann um kynferðisbrot.
Tveir starfsmenn ísraelska fyrirtækisins gerðu sátt við saksóknara í Rúmeníu eftir að þeir voru sakfelldir að sér fjarstöddum fyrir að hafa njósnað um saksóknara þar sem rannsakaði spillingu.
Fyrirtækið hefur einnig beint spjótum sínum að andstæðingum Orban í Ungverjalandi og meðal annars lekið leynilegum upptökum í fjölmiðla sem eru hliðhollir ríkisstjórn hans.