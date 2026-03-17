„Ég held að ég verði þess heiðurs aðnjótandi að taka Kúbu,“ sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti þegar hann ræddi við blaðamenn í Hvíta húsinu í gær. Þúsundir voru án rafmagns á Kúbu í gær, sem hefur sætt miklum þrýstingi frá stjórnvöldum vestanhafs.
New York Times greindi frá því í gær að Bandaríkjastjórn hefði krafist þess að forsetinn Miguel Díaz-Canel afsalaði sér embættinu.
„Að taka Kúbu... Ég meina, hvort ég frelsa hana, tek hana. Ég held að ég geti gert hvað sem ég vil við hana,“ sagði Trump í gær. „Þjóðin er mjög veik fyrir núna.“
Rafmagnsleysi hefur verið viðvarandi vandamál á Kúbu, þar sem inniviðir hafa grotnað niður. Bandaríkjastjórn hafa hins vegar gert illt verra með því að hafa í hótunum við alla þá sem selja Kúbu olíu. Hún hefur krafist þess að stjórnvöld á Kúbu opni hagkerfið og sleppi öllum pólitískum föngum.
NBC birti myndskeið í gær þar sem aðstoðarforsætisráðherra Kúbu, Oscar Pérez-Oliva Fraga, sagði stjórnvöld reiðubúin til að greiða fyrir fjárfestingum og viðskiptum við Bandaríkin.
Samningar náðust um fjárfestingar bandarískra aðila á Kúbu í stjórnartíð Barack Obama en kerfið á Kúbu átti erfitt með að aðlagast og þegar Trump tók við dró hann í land.
Stjórnvöld vestanhafs eru sögð vilja bíða með að greiða fyrir fjárfestingum á Kúbu, þar til þarlend stjórnvöld hafa sýnt fram á að þau séu raunverulega reiðubúin til að ráðast í breytingar.