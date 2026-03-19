Fjárframlög til BBC World Service aukin vegna upplýsingaóreiðu Hólmfríður Gísladóttir skrifar 19. mars 2026 10:38 BBC World Service flytur fréttir á yfir 40 tungumálum. Getty/Mike Kemp Stjórnvöld á Bretlandseyjum hafa ákveðið að hækka fjárframlög til BBC World Service um ellefu milljónir punda á ári næstu þrjú árin. Fjármagninu er ætlað að efla starfsemina í ljósi aukinnar upplýsingaóreiðu í heiminum. Um er að ræða átta prósent aukningu en innanbúðarfólk hjá BBC hefur bent á að eftir þrjú ár verði hún búin að núllast út vegna verðbólgu. Nokkur óvissa hefur verið uppi um framtíð fréttaþjónustunnar, sem er fjármögnuð af utanríkisráðuneytinu. Viðræður standa yfir um hlutverk BBC og hafa stjórnendur ríkismiðilsins farið fram á að stjórnvöld taki algjörlega yfir fjármögnun World Service. Utanríkisráðherrann vísaði meðal annars til þess í tengslum við ákvörðun sína að milljónir manna út um allan heim reiddu sig á fréttaþjónustuna. Einn af hverju Írönum hefði til að mynda freistað þess að fylgjast með World Service, þrátt fyrir að þjónustan væri bönnuð þar í landi. Stjórnvöld munu í dag greina frá því hvernig fjárframlögum til neyðaraðstoðar erlendis verður varið. Forsætisráðherrann Keir Starmer hefur áður greint frá því að framlögin verði skorin niður um helming til að mæta auknum útgjöldum í varnarmálum. BBC World Service flytur fréttir á yfir 40 tungumálum og nær til um það bil 450 milljón manna í gegnum útvarp, sjónvarp og internetið.