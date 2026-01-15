Yfirvöld í Bandaríkjunum setja sífellt meiri þrýsting á ráðamenn í Mexíkó svo þeir hleypi bandarískum hermönnum inn í landið. Þar vilja Bandaríkjamenn nota þá í áhlaup gegn fíkniefnasamtökum sem framleiða og flytja mikið magn fíkniefna til Bandaríkjanna.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur lengi viljað fá að beita hernum gegn glæpasamtökum í Mexíkó. Hann vill sérstaklega beita sér gegn samtökum sem framleiða og flytja fentanýl til Bandaríkjanna. Bandaríkjamenn lögðu þetta fyrst fram við ráðamenn í Mexíkó snemma á síðasta ári.
Þá vildu yfirvöld í Mexíkó ekki taka í mál að hleypa bandarískum hermönnum inn í landið.
Sjá einnig: Mexíkó hafnar aftur hermönnum Trumps
Tilboðinu var svo aftur varpað fram í byrjun þess árs, eftir að bandarískir hermenn gerðu áhlaup í Caracas, höfuðborg Venesúela, og numu Nicolás Maduro, forseta, á brott.
New York Times segir háttsetta embættismenn í Hvíta húsinu hafa þrýst á embættismenn í Mexíkó. Bandaríkjamenn vilja fá að senda bandaríska sérsveitarmenn, eða útsendara Leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA) með mexíkóskum hermönnum og löggæslumönnum í áhlaup gegn fíkniefnasamtökum, sérstaklega staði þar sem fentanýl er framleitt.
Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, hefur ítrekað sagt að stjórnvöld landsins séu tilbúin til að vinna með Bandaríkjamönnum í baráttunni gegn fíkniefnasamtökum, sem sum eru gífurlega stór og valdamikil, en ekki komi til greina að taka á móti bandarískum hermönnum.
Bandaríkjamenn hafa skilgreint mörg þessara samtaka sem hryðjuverkasamtök.
Sheinbaum talaði síðast við Trump í síma á mánudaginn og á blaðamannafundi eftir það sagði hún að hann nefni bandaríska hermenn í flestum samtölum þeirra. Hún segi honum þá að það sé óþarfi og að hann hlusti á röksemdarfærslur hennar.
Mark Esper, einn af varnarmálaráðherrum Trumps á fyrra kjörtímabili hans, sagði frá því í bók sem hann skrifaði að Trump hefði stungið upp á því að skjóta eldflaugum að Mexíkó. Þær væri hægt að nota til að þurrka út fíkniefnaframleiðendur og verksmiðjur þeirra.
Þetta mun Trump hafa lagt til minnst tvisvar sinnum.
Sjá einnig: Stakk upp á að skjóta eldflaugum á Mexíkó
Trump sagði í síðustu viku að gera þyrfti meira til að sporna gegn fíkniefnasmygli frá Mexíkó og það stæði til.
„Við höfum stöðvað 97 prósent af fíkniefnunum sem koma yfir vatn og við ætlum að byrja núna að ráðast á land, með tilliti til fíkniefnasamtakanna,“ sagði Trump í viðtali við Fox News.
Hann sagði þessi glæpasamtök stjórna Mexíkó. Það væri sorglegt að sjá ástandið þar og að samtökin væru að bana allt að þrjú hundruð þúsund Bandaríkjamönnum á ári hverju.
CIA hefur frá því í forsetatíð Joes Biden, forvera Trumps, flogið eftirlitsdrónum yfir Mexíkó í leit að fentanýlverksmiðjum. Þær mun vera mjög svo erfitt að finna þar sem útblástur frá þeim er lítill og þær þurfa ekki mikið pláss, öfugt við verksmiðjur þar sem kókaín og metamfetamín er framleitt.
Sjá einnig: CIA flýgur herdrónum yfir Mexíkó
Drónarnir hafa verið notaðir til að fylgjast með flutningi efna sem nauðsynleg eru við framleiðslu fentanýls. Þau efni eru að mestu leyti keypt frá Kína og flutt um borð í skipum til Mexíkó. Bandaríkjamenn reyna að nota dróna til að finna verksmiðjur með því að fylgja efnasendingunum eftir.
Samkvæmt New York Times er þeim upplýsingum svo deilt með yfirvöldum í Mexíkó og sérsveitir þar, sem oft eru þjálfaðar í Bandaríkjunum, gera áhlaup á verksmiðjurnar. Bandaríkjamenn vilja að bandarískir hermenn fari með í þau áhlaup en samkvæmt tillögum Trump-liða myndu Mexíkóar áfram stjórna þeim.