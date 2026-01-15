Veður

Þurrt og bjart suðvestan­til en snjór og él víða

Atli Ísleifsson skrifar
Frost á landinu verður yfirleitt núll til fimm stig.
Frost á landinu verður yfirleitt núll til fimm stig. Vísir/Vilhelm

Útlit er fyrir norðlæga átt á bilinu fimm til þrettán metra á sekúndu í dag. Spáð er þurru og björtu veðri suðvestanlands, snjókoma á norðaustanverðu landinu og él í öðrum landshlutum.

Þetta kemur fram á vef Veðurstofunnar. Þar segir að frost verði yfirleitt núll til fimm stig.

„Á morgun er áttin áfram norðlæg, en vindur hægari en spáð er í dag. Búast má við snjókomu eða slyddu um landið norðanvert, en þurrt veður sunnantil. Hiti kringum frostmark.

Á laugardag er síðan aðgerðarlítið veður í kortunum framan af degi, fremur hæg breytileg átt og þurrt að mestu á landinu. Seinnipartinn er útlit fyrir vaxandi suðaustanátt og að það fari að hlýna, en líklega fer ekki að rigna að ráði sunnan- og vestanlands fyrr en aðfaranótt sunnudags og á sunnudaginn,“ segir á vef Veðurstofunnar.

Spákort fyrir klukkan 14 í dag.Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á föstudag: Norðan 5-10 m/s. Snjókoma um landið norðanvert, en þurrt sunnantil. Hiti um eða undir frostmarki.

Á laugardag: Breytileg átt 3-8, þurrt að mestu á landinu og frost 0 til 5 stig. Vaxandi suðaustanátt síðdegis og hlýnar sunnan- og vestanlands með dálítilli slyddu eða rigningu undir kvöld.

Á sunnudag: Suðaustan 10-18 og rigning, en þurrt að kalla norðan- og norðaustanlands. Hiti 2 til 7 stig.

Á mánudag: Suðlæg átt og slydduél og síðar él, en úrkomulítið norðanlands. Kólnandi veður.

Á þriðjudag: Austlæg átt með éljum eða skúrum og hiti 0 til 5 stig, en yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu með vægu frosti.

Á miðvikudag: Austanátt og rigning eða slydda með köflum, en þurrt á vestanverðu landinu. Hiti 0 til 5 stig.

Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið