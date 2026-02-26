Þremur þotum Icelandair í millilandaflugi verður eða hefur verið lent á Reykjavíkurflugvelli í dag vegna erfiðra veðurskilyrða á Keflavíkurflugvelli. Vegna snjós og vinds tekur lengri tíma fyrir flugvélar að lenda á Keflavíkurflugvelli. Töluverður fjöldi flugvéla er í einskonar bið og flýgur yfir Suðurlandið á meðan flugstjóri bíður leyfis til að lenda.
„Veður er að hafa áhrif á Keflavíkurflugvelli, vindur og blautur snjór, sem þýðir að það tekur lengri tíma að ryðja og tryggja bremsuskilyrði, sem þýðir að vélar eru í bið og eru að koma inn hver af annarri,“ segir Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia.
Hann segir Isavia ekki sjá um að beina neinni vél annað. Flugstjóri og flugfélag taki ákvörðun um það. Guðni Sigurðsson hjá Icelandair segir tvær vélar lentar í Reykjavík og eina að lenda. Aðrar vélar, sem séu á leið frá Evrópu, muni fljúga samkvæmt áætlun til Keflavíkur en breytist aðstæður ekki gæti þurft að nýta varaflugvöll í Reykjavík.
Á Flightradar má sjá, til dæmis, að flugi Icelandair frá Glasgow sem átti að lenda á Keflavík verður lent á Reykjavíkurflugvelli. Aðrar vélar eru í svokölluðu „holding pattern“ þar sem þeim er flogið sömu leiðina þar til þær geta lent.
Guðjón ítrekar að hægt sé að lenda á Keflavíkurflugvelli, það taki bara lengri tíma vegna þess að það tekur tíma að ryðja brautirnar.
