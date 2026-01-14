Erlent

Reyna að tala Trump til og óttast af­leiðingar á­rása

Samúel Karl Ólason skrifar
Ali Khamenei, æðstiklerkur Íran, og Donald Trump, forseti Bandaríkjanna.
Ráðamenn í Mið-Austurlöndum eru sagðir hafa reynt að sannfæra Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, um að gera ekki árásir gegn klerkastjórninni í Íran. Þeir vilja ekki auka á óöldina á svæðinu og segjast óttast afleiðingarnar sem fall klerkastjórnarinnar gæti haft.

Heimildarmaður AP fréttaveitunnar segir ráðamenn í Tyrklandi, Egyptalandi, Sádi-Arabíu og í Pakistan hafa verið í samskiptum við Hvíta húsið um málið og að þeir óttist allsherjarstríð í Íran.

Íranar eru sagðir hafa gert ríkisstjórnum nágrannaríkja sinna ljóst að geri Bandaríkjamenn árásir í Íran, til að styðja mótmælendur þar í landi, muni þeim árásum verða svarað. Það verði gert með eldflaugaárásum á bandarískar herstöðvar í Mið-Austurlöndum.

Þá segir blaðamaður Reuters fréttaveitunnar í Mið-Austurlöndum að Bandaríkjamenn hafi gefið sumu starfsfólki í Al Udeid herstöðinni í Katar þá skipun að yfirgefa herstöðina í dag. Sambærileg skipun var gefin í aðdraganda árása Bandaríkjanna á Íran í júní.

Þeim árásum Bandaríkjamanna á kjarnorkuinnviði í Íran var svarað með eldflaugaárás á Al Udeid.

Trump hefur heitið því að grípa inn í og mögulega með árásum, hefji klerkastjórnin aftökur á mótmælendum en þúsundir þeirra hafa verið handteknir á undanförnum dögum.

Klerkastjórnin hefur í kjölfarið gefið til kynna að réttarhöld gegn mótmælendum muni standa stutt yfir og hinir seku verði fljótt teknir af lífi.

Gholamhossein Mohseni-Ejei, sem er bæði forseti hæstaréttar Íran og æðsti embættismaður dómsmálakerfisins þar í landi, sagði í ávarpi sem birt var í ríkissjónvarpi Íran að ef til stæði að taka mótmælendur af lífi þyrfti að gera það strax.

Ef biðin væri of löng myndi það ekki hafa sömu áhrif.

„Ef það er gert of seint, tveimur, þremur mánuðum síðar, hefur það ekki sömu áhrif. Ef við viljum gera eitthvað, verðum við að gera það hratt.“

Fóru yfir möguleikanna í Hvíta húsinu

Þjóðaröryggisráð Hvíta hússins fundaði í gær en samkvæmt frétt Washington Post snerist sá fundur um að kanna hvaða möguleika Trump hefði þegar kæmi að mögulegum árásum eða annars konar aðgerðum í Íran.

Bandaríkjamenn eru sagðir hafa leitað til Evrópuríkja eftir uppástungum um möguleg skotmörk loftárása í Íran.

Árásir koma til greina en einnig frekari efnahagsaðgerðir eða aukinn stuðningur við mótmælendur. Þá kemur einnig til greina, samkvæmt heimildarmönnum WP, að gera tölvuárásir í Íran.

Þó Trump hafi hljómað vígreifur í garð klerkastjórnarinnar á opinberum vettvangi er hann sagður óöruggari í einrúmi.

Trump heitir íhlutun ef stjórnvöld hefja aftökur

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur heitið því að grípa til afdráttarlausra aðgerða ef stjórnvöld í Íran hefja aftökur á handteknum mótmælendum. Trump hafði áður hótað ráðamönnum í Íran vegna ofbeldis gegn mótmælendum en áætlað er að yfir 2.500 manns hafi látist fram að þessu.

