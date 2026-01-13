Erlent

Að minnsta kosti þrjú þúsund látnir í Íran

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá líkhúsi í Tehren. Myndefni frá Íran bendir til þess að mikill fjöldi fólks sé látinn.
Að minnsta kosti þrjú þúsund manns hafa látið lífið í mótmælunum í Íran. Þetta á bæði við mótmælendur og meðlimi öryggissveita, samkvæmt embættismönnum, sem kenna hryðjuverkamönnum um öll dauðsföllin.

Embættismaður sem ræddi við blaðamann Reuters sagði að minnsta kosti tvö þúsund liggja í valnum en neitaði að veita frekari upplýsingar um dauðsföllin eins og hversu margir hinna látnu væru mótmælendur.

Annar embættismaður, úr heilbrigðisráðuneyti Íran, sagði í samtali við New York Times að að minnsta kosti þrjú þúsund væru látnir. Þar á meðal væru hundruð manna úr öryggissveitum. Enn einn embættismaður sagðist einnig hafa séð skýrslu þar sem talað væri um þrjú þúsund manns. Sá bjóst við því að talan myndi hækka.

Þetta er í fyrsta sinn sem ráðamenn í Íran viðurkenna mannsfall vegna umfangsmikilla mótmæla gegn klerkastjórninni, sem yfirvöld hafa á undanförnum dögum mætt með mikilli hörku. Fregnir hafa borist af því að fjöldi fólks hafi látið lífið en lokað hefur verið á internetið víðast hvar í Íran.

Fregnir og myndir hafa þó áfram borist gegnum gervihnattainternet, þó gerðar hafi verið tilraunir til að koma í veg fyrir slíkar sendingar.

Miðað við myndefni og aðrar upplýsingar telja margir að mun fleiri en tvö þúsund hafi látið lífið í Íran á undanförnum dögum. Myndefni sem birt hefur verið af mótmælendum sýnir langar raðir líkpoka í Tehran og víðar í Íran.

Í samtali við blaðamenn BBC sagðist einn mótmælandi hafa séð öryggissveitir skjóta af handahófi inn í þvögur óvopnaðra mótmælenda.

„Við erum að berjast gegn hrottalegri ríkisstjórn með tómar hendur.“

Mótmælin virðast minni

Umfangsmikil mótmæli hafa verið nokkuð tíð í Íran á undanförnum árum en þau hafa iðulega snúist um að mótmælendur vilji aukið frelsi frá klerkastjórninni. Að endingu hafa mótmælin oft verið kveðin niður með miklu harðræði.

Rætur mótmælanna má að þessu sinni að langmestu rekja til mjög slæms efnahagslegs ástands í Íran. Gjaldmiðill Íran hefur hríðfallið í virði undanfarið ár, verðlag hefur hækkað mjög þar sem verðbólga mælist fjörutíu prósent og aðstæður almennings hafa versnað til muna.

Mótmælin hófust í lok desember og hafa stækkað mjög síðan þá. Lengi vel var talað um það innan ríkisstjórnar Írans að koma til móts við mótmælendur en það hefur breyst verulega á undanförnum dögum, samhliða auknum átökum milli mótmælenda og öryggissveita.

Eftir inngrip yfirvalda og dauðsföll meðal mótmælenda er útlit fyrir að dregið hafi töluvert úr umfangi mótmælanna í Íran. Í dag hefur verið opnað aftur á símtöl úr landi.

Stuðningsmenn klerkastjórnarinnar fjölmenna á götum Tehran

Ríkismiðlar í Íran hafa í morgun birt myndefni frá fjölmennum mótmælum í Tehran, höfuðborg landsins. Mótmælin beindust þó ekki gegn ríkisstjórninni heldur til stuðnings henni gegn meintri hryðjuverkastarfsemi Ísrael og Bandaríkjanna.

Trump íhugar íhlutun í Íran

Bandaríkjamenn íhuga nú afskipti af ólgunni í Íran þar sem átökin á mili stjórnvalda og mótmælenda verða sífellt blóðugri.

Bandaríkin og Ísrael verði skotmörk verði ráðist að Íran

Mohammad Bagher Qalibaf, forseti íranska þingsins hefur varað við því að bandarískir hermenn og Ísrael verði skotmörk ef Bandaríkin gera árás vegna mótmæla. Mótmæli gegn klerkastjórninni hafa nú staðið yfir víða í Íran í um tvær vikur. Í það minnsta 116 eru látnir og mikill fjöldi slasaður. Þúsundir hafa verið handtekin. 

