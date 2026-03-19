Læknir sem skráði bóluefni við Covid-19 sem dánarorsök fjögurra einstaklinga á hjúkrunarheimilum sagðist ekki hafa neinar sannanir fyrir því þegar hann var spurður út í skráningarnar. Þeim var breytt í kjölfarið.
Embætti landlæknis fól tveimur óháðum sérfræðingum að kanna dánarvottorð fólksins, sem var allt súsett á hjúkrunarheimilum, þar sem þau voru fyrstu tilfellinn þar sem bóluefni var skráð dánarorsök frá því að útgáfa á sérstakri dánarmeinaskrá hófst.
Dánarvottorðin voru uppfærð eftir athugun sérfræðinganna. Fólkið var allt með einn eða fleiri langvinna sjúkdóma og fékk fjölda lyfja á þeim tíma sem það lést. Það hafi ennfremur verið talið mikið mikinn eða mjög mikinn hrumleika.
Fólkið lést fimm til fimmtán dögum eftir að það var bólusett gegn Covid-19 með bóluefni Pfizer árið 2023.
Læknirinn sem skráði bólusetningin hefði verið banamein fólksins sagðist tilbúinn að breyta skráningunni ef sérfræðingarnir sem fengnir voru til þess að kanna málið teldu rétt að gera það. Hann gæti ekki fært sönnur fyrir því að bóluefnið hefði verið dánarorsök fólksins.
„Ef það er álit sérfræðinga embættisins að röksemdafærslu mína fyrir að rita Covid bólusetingu í dánarvottorðinu er ekki nægjanlega sterk er ég sáttur við að það verði tekið út úr skráninguna [svo] þar sem ég get auðvitað ekki sannað mál mitt,“ skrifaði læknirinn um eitt dánarvottorðanna í svarbréfi til embættis landlæknis í nóvember árið 2024 sem Vísir fékk afhent á grundvelli upplýsingalaga.
Það var læknirinn sjálfur sem breytti skráningu sinn á dánarorsökum fólksins.
Ef embætti telur álýktun mína um að Covid bólusetningu geti verið meðvirkandi orsök að dauða hans og að hann í staðinn hafi veiktst af hjartasjúkdóm daginn eftir lyfjagjöf fyrir tilviljun er ég reiðubúinn að breyta vottorðinu enda hef ég ekki óyggjandi sannanir fyrir niðurstöðu mína.
Sérfræðingarnir tóku að vissu leyti undir álit læknisins að almennt ætti ekki að bjóða allra veikustu og elstu íbúum hjúkrunarheimila Covid-19 bóluefni.
Sum þessara fjögurra sem létust hefði verið með bráð veikindi og öll verið hrum. Einstaklingsmiðað mat ætti að fara fram á því hvort bólusetning væri viðeigandi hjá íbúum hjúkrunarheimila með hliðsjón af heilsufari þeirra.
Almennt ætti að fresta bólusetningu hjá einstaklingum með bráð veikindi, hita eða bráða sýkingu og endurmeta þegar ástand þeirra væri betra. Þetta ætti við um alla aldurshópa en ekki síst þá sem eldri væru.
Rökstuðningur embættis landlæknis fyrir því að gaumgæfa skráningu dánarorsaka fólksins var sá að mikilvægt væri að afla eins vandaðra upplýsinga og unnt væri um öryggi nýlegs bóluefnis gegn Covid-19.