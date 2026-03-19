Aflýsa tólf flugferðum frá Ameríku Agnar Már Másson skrifar 19. mars 2026 18:27 Gular viðvaranir taka gildi í dag. Vísir/Anton Brink Á annað þúsund farþegar eru strandaglópar í Ameríku þar sem Icelandair hefur aflýst tólf flugferðum í fyrramálið vegna veðurs. Gular viðvaranir taka gildi í kvöld. Vegna veðurs gæti röskun orðið á flugi til og frá Keflavík alveg fram til hádegis á laugardag, 21. mars, samkvæmt tilkynningu frá Isavia í dag. Þar voru farþegar beðnir um að fylgjast vel með. Gul veðurviðvörun tekur gildi vítt og breitt um landið í kvöld og í nótt. Icelandair hefur nú aflýst tólf flugferðum frá Bandaríkjunum og Kanada til Keflavíkur í fyrramálið, meðal annars frá New York, Washington og Vancouver en fylgjast má með flugáætlun á vef Isavia. Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi flugfélagsins, segir við Vísi að aflýsingarnar hafi áhrif á annað þúsund farþega. Engar frekari breytingar á flugáætlunum hafa verið gerðar tilkynntar en hann biðlar til farþega sem eiga flug að fylgjast vel með tilkynningum frá Icelandair. Á Suðurnesjum er spáð suðvestanátt, 15-23 m/s með dimmum éljum og slæmu skyggni. Líkur eru á versnandi færð, einkum á fjallvegum. Varasamt ferðaveður, að sögn Veðurstofunnar. Einnig megi búast má við hækkandi sjávarstöðu vegna áhlaðanda.