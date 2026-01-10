Meðal möguleika að greiða Grænlendingum milljónir Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 10. janúar 2026 14:25 Meðal þeirra sem eiga að hafa rætt möguleikann eru aðstoðarmenn í Hvíta húsinu. EPA Bandarískir embættismenn hafa rætt að greiða Grænlendingum eingreiðslur í von um að sannfæra þá um að segja skilið við Danmörku og verða þess í stað hluti af Bandaríkjunum. Útfærsla og nákvæm upphæð liggja ekki fyrir en embættismennirnir, þeirra á meðal aðstoðarmenn í Hvíta húsinu, hafa nefnt tölur frá tíu þúsund dollurum upp í hundrað þúsund dollara fyrir hvern einstakling. Það samsvarar rúmum 1,2 milljónum íslenskra króna í rúmar 12,6 milljónir króna. Íbúar á Grænlandi eru um 57 þúsund. Þetta herma heimildir Reuters, sem hefur rætt við fjóra heimildarmenn sem þekkja til málsins. Undanfarnar vikur hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti ítrekað sagt að mikilvægt sé að Bandaríkin eignist Grænland. Það gerir hann þrátt fyrir að bæði Danir og Grænlendir hafi neitað honum og segja landið ekki til sölu. Í svari frá Hvíta húsinu sem greint var frá fyrr í vikunni sagði að ýmsir möguleikar væru til skoðunar, þar á meðal að beita hervaldi til að taka yfir landið. Sjá nánar: Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði að áherslan væri lögð á að festa kaup á landinu. Ráðamenn halda samt sem áður áfram að ítreka ósk sína og nú síðast sagði Trump að Bandaríkin þurfi að eiga Grænland til að koma í veg fyrir að Rússland og Kína geri það. Lars Lokke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, og Rubio munu funda um Grænland í næstu viku. Vivian Motzfeldt, utanríkisráðherra Grænlands, verður einnig viðstödd fundinn. Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Bandaríkin Grænland Danmörk Mest lesið Martraðakennd flugferð: „Það voru allir að öskra á Allah og hágrátandi“ Innlent „Erum að sjá allt niður í níu og ellefu ára stúlkur“ Innlent Allt bendi til þess að breytingar séu í farvatninu Erlent Sundlaugum lokað vegna óöruggra aðstæðna Innlent Viðverustjórn er hluti af sérfræðiþekkingu mannauðsfólks Innlent Gæsluvarðhaldskröfu yfir grunuðum barnaníðingi hafnað Innlent Nýtt myndband af banaskotinu: „Helvítis tík“ Erlent Miklar tafir á Hellisheiði vegna slyss Innlent Tár féllu, veðurguðir léku sér og stórmenni kvöddu sviðið Innlent Ráðast í úttekt á hljóðdempun á höfuðborgarsvæðinu Innlent Fleiri fréttir Meðal möguleika að greiða Grænlendingum milljónir Nýtt myndband af banaskotinu: „Helvítis tík“ Allt bendi til þess að breytingar séu í farvatninu Annar eigandi skemmtistaðarins í Sviss í haldi Verði að eignast Grænland svo Kína og Rússland geri það ekki Tuga saknað eftir ruslskriðu á Filippseyjum Bresk stjórnvöld segja viðbrögð X „móðgandi“ Ætlar að taka við nóbelnum frá Machado Tóku fimmta olíuskipið: Svona virkar „skuggaflotinn“ Stendur fastur fyrir og fordæmir Trump Flytja áhöfn geimstöðvarinnar heim vegna veikinda Hjón skotin af alríkisútsendurum í Portland Takmarka myndaframleiðslu Grok í skugga gagnrýni Segir Bandaríkin þurfa að eignast Grænland, sáttmálar séu ekki nóg Netsambandslaust meðan mótmælt er í Íran Bandaríkin áður mun öflugri á Grænlandi Telur að Evrópa myndi fórna Grænlandi fyrir NATÓ Mikil spenna í Minneapolis eftir banaskot ICE-liða Veikindi geimfara gætu flýtt heimför áhafnar geimstöðvar Segist hafa grænt ljós frá Trump fyrir frekari refsiaðgerðum gegn Rússum Enn mótmælt í Íran og átök að aukast Gervigreind Musk sögð hafa búið til kynferðislegar myndir af ellefu ára gömlum börnum Þingmaður Svíþjóðardemókrata tekin full undir stýri með kókaín í poka Trump-liðar hóta fauta Maduros sömu örlögum eða dauða Trump sé tilbúinn að ganga „eins langt og nauðsynlegt er“ gagnvart Grænlandi Þyngdartap með lyfjum mun fljótara að ganga til baka eftir að notkun er hætt Trump dregur enn frekar úr þátttöku Bandaríkjanna á alþjóðasviðinu Þúsundir Kólumbíumanna mótmæltu hótunum Trump „Trúið ekki þessari áróðursvél“ Gæti leitt til aukinnar íhlutunar í Atlantshafi Sjá meira