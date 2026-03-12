Innlent

Lands­réttur tók ekki heldur mark á lygi­legri frá­sögn

Árni Sæberg skrifar
Landsréttur kvað upp dóm í málinu klukkan 15.
Fertugur Spánverji, Kendry Ariel Agramonte Moreta, hefur í Landsrétti verið dæmdur til þriggja ára fangelsisvistar fyrir tilraun til innflutnings á tæpum þremur kílóum af kókaíni.

Dómur Landsréttar þess efnis var kveðinn upp klukkan 15 en hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu.

Héraðsdómur Reykjaness dæmdi hann einnig í þriggja ára fangelsi í september síðastliðnum en fyrir héraðsdómi sagðist hann ekkert hafa vitað af innflutningnum en dómari taldi frásögn hans ótrúverðuga og að engu hafandi við úrlausn málsins. 

Vísir sat aðalmeðferð málsins. Lýsingar Moreta, sem dómari tók ekkert mark á, eru reifaðar í fréttinni hér að neðan:

