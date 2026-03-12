Björgunarsveitir hafa verið boðaðar út norðan og sunnan Holtavörðuheiðar vegna á annan tug ferðalanga sem eru í að minnsta kosti fimm föstum bílum á heiðinni. Þó nokkuð hefur verið um að björgunarsveitir hafi aðstoðað ferðalanga sem hafa fest bíla sína í dag.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Ferðalangar í að minnsta kosti tveimur bílum hafi til að mynda verið í vandræðum á Klettshálsi. Fóru björgunarsveitirnar Heimamenn frá Reykhólum og Lómfell á Brjánslæk á staðinn til að aðstoða þá.
Þar að auki voru þó nokkur verkefni á Súðavík fyrir björgunarsveitina Kofra, bæði innan bæjar en líka inn í Djúpi, að sögn Landsbjargar.
Veður er sagt fara enn versnandi og nú á suðvesturhorninu. Biðlar Landsbjörg því til þeirra sem þurfa að vera á ferðinni að fara ekki vanbúin af stað.