Sigríður Ingibjörg ráðinn nýr framkvæmdastjóri BSRB Freyja Þórisdóttir skrifar 12. mars 2026 21:51 Sigríður Ingibjörg Ingadóttir hefur verið ráðin framkvæmdastjóri BSBR, heildarsamtaka opinberra starfsmanna á Íslandi. Aðsend Sigríður Ingibjörg Ingadóttir hefur verið ráðin nýr framkvæmdastjóri BSRB, stærstu samtaka opinberra starfsmanna á Íslandi. Hún hefur mikla reynslu af störfum fyrir verkalýðshreyfinguna. Þetta er meðal þess sem kemur fram í tilkynningu sem birt var á vef samtakanna í dag. BSRR hét áður Bandalag starfsmanna ríkis og bæja en nafninu var breytt í BSRB með breytingu á lögum þess árið 2015. „Verkalýðshreyfingin stendur á tímamótum. Það er vegið að réttindum launafólks, hvort sem er á opinberum vinnumarkaði eða almennum og sístækkandi hópar búa við óviðunandi kjör. Samhliða varnarbaráttu sækjum við fram því þrátt fyrir sterka verkalýðshreyfingu sem náð hefur miklum árangri blasa áskoranirnar við. Ég hlakka til að fást við þessi verkefni með öflugu forystufólki BSRB og frábæru starfsfólki" segir Sigríður. Sigríður starfaði áður sem hagfræðingur fyrir BSRR í um sjö ár en hún starfaði jafnframt sem hagfræðingur hjá ASÍ í fjögur ár. Hún var Alþingismaður á árunum 2009-2016 þar sem hún var meðal annars formaður velferðarnefndar og fjárlaganefndar. Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB.Vísir/anton brink Hún starfaði einnig sem sérfræðingur í félags- og tryggingamálaráðuneytinu og á Hagstofu Íslands. Hún er með MPA menntun í stjórnun og stefnumótun, meistarapróf í viðskipta- og hagfræði og BA próf í sagnfræði. „Það er mikill fengur fyrir okkur hjá BSRB að fá Sigríði Ingibjörgu til liðs við okkur. Sigríður býr yfir mikilli reynslu á sviði vinnumarkaðsmála og hefur sýnt það í störfum sínum að hún er ötull talsmaður opinberrar þjónustu og öflug í baráttunni fyrir betri vinnuskilyrðum og lífskjörum aðildarfélaga bandalagsins" segir Sonja Ýr Þorbergsdóttir formaður BSRB.