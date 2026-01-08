„Við erum meistarar, ekki þeir“ Valur Páll Eiríksson skrifar 8. janúar 2026 13:16 Dominik Szoboszlai fagnar marki sínu gegn Frankfurt í gær. Getty/Rene Nijhuis Dominik Szoboszlai, leikmaður Liverpool, er klár í slaginn fyrir stórleik kvöldsins þegar hans menn sækja topplið Arsenal heim á Emirates-völlinn. Szoboszlai hefur verið á meðal betri leikmanna Liverpool sem hefur átt erfitt tímabil. Liðið er vissulega ósigrað í síðustu níu leikjum en hefur þó aðeins unnið fimm leiki af síðustu fimmtán, gert jafntefli í síðustu tveimur og spilamennskan áhyggjuefni. Arsenal hefur á meðan unnið síðustu fimm leiki sína í deildinni. Liðið hefur raðað inn sigrum, svipað og Liverpool gerði í fyrra, og getur náð átta stiga forystu á toppi deildarinnar með sigri í kvöld. Szoboszlai var í viðtali við Sky Sports um leik kvöldsins. Þar var hann spurður hvort Liverpool væri að við meistarana, þ.e.a.s. verðandi meistara. 🎙️ "You don't win it by January" Dominik Szoboszlai says Arsenal are not 'the champions' yet, with the season far from over 👀 pic.twitter.com/YdTGEFuENy— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 7, 2026 „Guð minn góður. Það er löng leið að því. Enska úrvalsdeildin er ekki auðveld. Þú vinnur hana ekki í janúar,“ sagði Szoboszlai. „Við erum ekki að spila við meistarana, þeir eru að spila við meistarana. Auðvitað eru þeir líklegir til að taka þetta og eru með frábært lið og góða leikmenn. En við skulum ekki gleyma City og Aston Villa sem eru að spila vel,“ sagði Szoboszlai sem endurtók svo: „Við erum meistarar, ekki þeir“. Arsenal og Liverpool mætast á Emirates-vellinum klukkan 20:00 í kvöld. Bein útsending hefst klukkan 19:20 á Sýn Sport. Bein í kjölfarið er Big Ben á dagskrá klukkan 22:20. Enski boltinn Liverpool FC Arsenal FC Mest lesið Hafþór Júlíus keppir á „Steraleikunum“ Sport Feginn að vera fluttur heim úr fátækrahverfinu í Kína Íslenski boltinn Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Enski boltinn Svekktur að fá ekki leyfi til að taka við ÍBV Íslenski boltinn Sjáðu sögulega seint sigurmark og Manchester-liðin missa frá sér sigra Enski boltinn Sagði að það hefði verið heimskulegt hjá sér að drekka úr Arsenal-bolla Enski boltinn Markvörður Svía á sjúkrahús eftir að hafa verið skotinn niður Handbolti Laus við tvo endajaxla og skrúfu úr hnénu Sport Nýfæddur sonur Stefáns Teits tefur félagaskiptin Fótbolti Sjáðu rauðu spjöld Everton: Einn fyrir hártog en hinn fyrir klapp Enski boltinn Fleiri fréttir „Við erum meistarar, ekki þeir“ Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Tækifæri fyrir Fanneyju eftir að Häcken lánaði markvörðinn til Liverpool Sagði að það hefði verið heimskulegt hjá sér að drekka úr Arsenal-bolla Sjáðu rauðu spjöld Everton: Einn fyrir hártog en hinn fyrir klapp Sjáðu sögulega seint sigurmark og Manchester-liðin missa frá sér sigra Manchester United bað Fletcher um að stýra liðinu í bikarnum Guardiola pirraður: „Við vorum frábærir í vörn og sókn“ Magnaður sigur Newcastle eftir tvö í uppbótartíma Tvenna frá Sesko dugði United skammt Kvaddi með fullkomnum hætti og kvalir Spurs halda áfram Nýi stjórinn sá tíu Chelsea-menn tapa Mitoma bætti hag Arsenal á toppnum Keegan með krabbamein Fjórir snúa aftur hjá Man. Utd undir stjórn Fletchers „Mér finnst mjög erfitt að heyra þetta“ Verdens Gang: Solskjær í samningaviðræðum við Man. United Stjóri Palace heimspekilegur í svörum um sölu á Guéhi til Man. City Sjáðu dóminn sem færði Forest sigur og West Ham kallaði brandara Fletcher fékk blessun frá Ferguson Aðeins fimmti svarti Englendingurinn í sögunni Segir rugl að ætla að ræða United Enn í útlegð en hvert getur hann farið? Síðasti naglinn í kistu Nuno? Solskjær í viðræður við United Áfall fyrir City: Dias frá í allt að sex vikur Úrvalslið Alberts sneri baki í hann Áttunda félagið í B-deildinni sem skiptir um stjóra í vetur Gvardiol þarf að fara í aðgerð og City horfir til Guéhi Greindi sjálfur frá því að hann tæki við Chelsea Sjá meira