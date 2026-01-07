Tóku einnig skuggaskip í Karíbahafinu Samúel Karl Ólason skrifar 7. janúar 2026 15:17 Skjáskot úr myndbandi af áhlaupinu um borð í olíuflutningaskipið Sophia á Karíbahafinu í dag. Bandarískir hermenn gerðu í dag áhlaup um borð í olíuflutningskip sem bendlað hefur verið Venesúela á Karíbahafinu. Bandaríkjamenn tóku því yfir tvö slík skip sem sögð eru hafa verið notuð til að brjóta á viðskiptaþvingunum. Yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Suður-Ameríku birti í dag myndband af því þegar sérsveitarmenn gerðu áhlaup um borð í olíuflutningaskipið Sophia á Karíbahafinu. Tóku þeir yfir stjórn á skipinu, eins og Bandaríkjamenn hafa ítrekað gert á undanförnum dögum og vikum. In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk— U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026 Myndbandið var birt eftir að Bandaríkjamenn tóku yfir stjórn skipsins Marinera en kallaðist áður Bella 1 suður af Íslandi. Það skip hafði verið beitt refsiaðgerðum vegna þess að það mun hafa verið notað árið 2024 til að flytja farm fyrir Hezbollah hryðjuverkasamtökin í Líbanon og yfirvöld í Íran. Þegar kemur að skipinu Sophia liggur enn ekki fyrir á hvaða grunni það var stöðvað að öðru leyti en yfirvöld í Bandaríkjunum segja það hafa verið notað til ólöglegrar starfsemi. New York Times hefur eftir heimildarmanni að skipinu hafi verið siglt undir fána Kamerún, þó það hafi ekki verið skráð þar. Bandaríkjamenn hafa sett Venesúela í herkví en fjölmörgum skipum sem beitt hafa verið refsiaðgerðum hefur verið siglt frá Venesúela á undanförnum dögum og vikum. Kristi Noem, heimavarnarráðherra Bandaríkjanna, deildi einnig myndbandi af áhlaupinu um borð í Sophia í dag. In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026 Bandaríkin Donald Trump Venesúela Íhlutun Bandaríkjanna í Venesúela Rússland Mest lesið Gerðu áhlaup á rússneskt skuggaskip í efnahagslögsögu Íslands Erlent Rússar senda herskip til móts við olíuskip elt af Bandaríkjunum Erlent Björg blandar sér í oddvitaslaginn í borginni Innlent Börnin verði heima einn og hálfan dag í viku Innlent Tuddi hlaut dóm fyrir að níðast á nautgripum sínum Innlent Segir Venesúela munu afhenda Bandaríkjunum milljónir tunna af olíu Erlent Ekkert nema hégómi hjá Trump að vilja setja bandaríska fánann á Grænland Innlent Mikill áhugi á fyrsta sæti hjá Viðreisn Innlent Án leyfis en titlar sig enn sem lækni Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Fleiri fréttir Tóku einnig skuggaskip í Karíbahafinu Vill senda danska hermenn til Grænlands Allra augu á Íslandi og Atlantshafinu Ásælni Trumps í Grænland og skuggaskip Rússa Víða truflanir í Evrópu vegna snjókomu Gerðu áhlaup á rússneskt skuggaskip í efnahagslögsögu Íslands Rússar senda herskip til móts við olíuskip elt af Bandaríkjunum Segir Venesúela munu afhenda Bandaríkjunum milljónir tunna af olíu Útiloka ekki að beita hernum í Grænlandi „Stórt framfaraskref“ Óska eftir fundi með Rubio Kaffilaus fundur í gluggalausu herbergi „Ég ætla ekki að segja hættum við kosningarnar“ Nýtti sér leik sinn í Dansar við úlfa við að mynda sértrúarsöfnuð Hafa birt innan við prósent af Epstein-skjölunum Walz hættir við framboð vegna árása Trump-liða Sænskur ráðherra hlutgerður á miðli Musk Vill afhenda Trump friðarverðlaunin Svissneski skemmtistaðurinn ekki skoðaður í fimm ár Kristrún, Witkoff og Kushner á fundinum í París í dag Huldumaður hagnaðist verulega á árásinni á Venesúela Fyrrverandi fjármálaráðherra Kanada verður ráðgjafi Selenskí Var með fleiri en fimmtíu hunda á heimilinu Segir þörf á samtali um „meintan“ yfirráðarétt Dana „Ég er forseti sem hefur verið rænt; stríðsfangi!“ Fækkar ráðlögðum bóluefnum „Ég er ekki í pólitík til að gera fólk glatt“ „Einhver verður að gera eitthvað til að stoppa manninn af“ Hæddist að vörnum Dana á Grænlandi: „Þeir bættu við einum hundasleða“ Upphaf langra málaferla Sjá meira