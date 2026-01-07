Allra augu á Íslandi og Atlantshafinu Samúel Karl Ólason skrifar 7. janúar 2026 14:40 Ein af flugferðunum sem þúsundir fylgdust með í dag. Flightradar24 Flugferðir sem tengjast aðgerðum Bandaríkjamanna á Atlantshafi í dag og flugferðir milli Bretlands og Íslands hafa verið mikið milli tannanna, ef svo má segja, á fólki á internetinu í dag. Mögulegt er að Bandaríkjamenn séu að flytja hergögn og hermenn frá Bretlandi aftur til Bandaríkjanna eftir aðgerðirnar. Þegar þetta er skrifað, um klukkan hálf þrjú, eru flestar af tíu mest vöktuðu flugferðunum á vefnum Flightradar, þar sem hægt er að fylgjast með flestum flugferðum heimsins, flugferðir sem snúa að Íslandi og/eða aðgerðum Bandaríkjamanna á Atlantshafinu í dag. Nokkuð flökt hefur verið á vinsældum flugferðanna en þrjár af flugvélunum tíu eru sérstakar eftirlitsflugvélar sem eru mikið notaðar af bandarískum sérsveitum. Flugvélar þessar eru af gerðinni Pilatus U-28A Draco og er verið að fljúga þeim frá Wick í Bretlandi til Keflavíkur og verður þeim væntanlega flogið áfram til Bandaríkjanna. Einnig er um að ræða herflugvélar og einkaþotur í eigu herafla Bandaríkjanna og hefur mikið verið fylgst með þeim á vef Flightradar í dag. Um síðustu helgi og á mánudaginn fylgdust áhugamenn og sérfræðingar með flugferðum yfir Atlantshafið þar sem verið var að fljúga frá herstöð fyrir sérsveitarmenn í Bandaríkjunum til Bretlands. Þessum flutningum fylgdu þyrlur og eftirlitsflugvélar og þótti það strax benda til þess að Bandaríkjamenn ætluðu sér að gera áhlaup um borð í skuggaskipið Marinera, sem kallaðist áður Bella 1. Til stóð að stöðva skipið undan ströndum Venesúela í síðasta mánuði en það hefur verið beitt refsiaðgerðum vegna brota á viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna gagnvart Íran og Rússlandi. Bandarískir hermenn gerðu svo áhlaup um borð í skipið suður af Íslandi, innan íslenskrar efnahagslögsögu, í dag. Mikill áhugi hefur verið á þessum aðgerðum í dag. Yfirmaður varnarmálaumfjöllunar hjá Economist lýsti eltingaleiknum við skuggaskipið í morgun sem „OJ Simpson eltingaleik Norður-Atlantshafsins. The OJ Simpson chase of the North Atlantic. https://t.co/UaRWzEDDgk— Shashank Joshi (@shashj) January 7, 2026 Bandaríkin Hernaður Rússland Íhlutun Bandaríkjanna í Venesúela Bretland Fréttir af flugi Mest lesið Gerðu áhlaup á rússneskt skuggaskip í efnahagslögsögu Íslands Erlent Rússar senda herskip til móts við olíuskip elt af Bandaríkjunum Erlent Björg blandar sér í oddvitaslaginn í borginni Innlent Börnin verði heima einn og hálfan dag í viku Innlent Tuddi hlaut dóm fyrir að níðast á nautgripum sínum Innlent Segir Venesúela munu afhenda Bandaríkjunum milljónir tunna af olíu Erlent Ekkert nema hégómi hjá Trump að vilja setja bandaríska fánann á Grænland Innlent Mikill áhugi á fyrsta sæti hjá Viðreisn Innlent Án leyfis en titlar sig enn sem lækni Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Fleiri fréttir Tóku einnig skuggaskip í Karíbahafinu Vill senda danska hermenn til Grænlands Allra augu á Íslandi og Atlantshafinu Ásælni Trumps í Grænland og skuggaskip Rússa Víða truflanir í Evrópu vegna snjókomu Gerðu áhlaup á rússneskt skuggaskip í efnahagslögsögu Íslands Rússar senda herskip til móts við olíuskip elt af Bandaríkjunum Segir Venesúela munu afhenda Bandaríkjunum milljónir tunna af olíu Útiloka ekki að beita hernum í Grænlandi „Stórt framfaraskref“ Óska eftir fundi með Rubio Kaffilaus fundur í gluggalausu herbergi „Ég ætla ekki að segja hættum við kosningarnar“ Nýtti sér leik sinn í Dansar við úlfa við að mynda sértrúarsöfnuð Hafa birt innan við prósent af Epstein-skjölunum Walz hættir við framboð vegna árása Trump-liða Sænskur ráðherra hlutgerður á miðli Musk Vill afhenda Trump friðarverðlaunin Svissneski skemmtistaðurinn ekki skoðaður í fimm ár Kristrún, Witkoff og Kushner á fundinum í París í dag Huldumaður hagnaðist verulega á árásinni á Venesúela Fyrrverandi fjármálaráðherra Kanada verður ráðgjafi Selenskí Var með fleiri en fimmtíu hunda á heimilinu Segir þörf á samtali um „meintan“ yfirráðarétt Dana „Ég er forseti sem hefur verið rænt; stríðsfangi!“ Fækkar ráðlögðum bóluefnum „Ég er ekki í pólitík til að gera fólk glatt“ „Einhver verður að gera eitthvað til að stoppa manninn af“ Hæddist að vörnum Dana á Grænlandi: „Þeir bættu við einum hundasleða“ Upphaf langra málaferla Sjá meira