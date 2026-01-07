Erlent

Gerðu á­hlaup á rúss­neskt skuggaskip í efna­hags­lög­sögu Ís­lands

Samúel Karl Ólason skrifar
Sjóliði úr Strandgæslu Bandaríkjanna virðir olíuskipið fyrir sér og hin myndin sýnir hermaenn flutta um borð í skipið með þyrlu.
Sjóliði úr Strandgæslu Bandaríkjanna virðir olíuskipið fyrir sér og hin myndin sýnir hermaenn flutta um borð í skipið með þyrlu. EUCOM og RT

Olíuskipi sem elt er af yfirvöldum í Bandaríkjunum og Rússar hafa sent herskip til móts við, var í nótt siglt inn í efnahagslögsögu Íslands. Skipið var alltaf alþjóðlegu hafsvæði, þó það hafi verið rétt innan efnahagslögsögunnar.

Uppfært: 13:40

Skömmu fyrir hádegi virðist sem skipinu hafi verið snúið til suðurs og var einnig hægt á ferð þess. Útlit er fyrir að bandarískum hermönnum hafi verið flogið um borð í skipið og þeir tekið yfir stjórn þess.

Rússneski ríkismiðillinn RT birti upp úr hádegi myndir sem eiga að hafa verið teknar um borði í skipinu en þær sýna smárri þyrlu flogið að skipinu.

Skipið er talið tilheyra svokölluðum skuggaflota Rússa en það kallast Marinera en kallaðist áður Bella 1. Til stóð að stöðva skipið undan ströndum Venesúela í síðasta mánuði en það hefur verið beitt refsiaðgerðum vegna brota á viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna gagnvart Íran og Rússlandi.

Wall Street Journal hefur eftir heimildarmönnum sínum í Bandaríkjunum að hermenn hafi farið um borð. Þá segir miðillinn að rússneskur kafbátur hafi fylgt olíuflutningaskipinu eftir. Blaðamaður Fox segir hins vegar að kafbáturinn hafi ekki verið mættur á svæðið enn, áður en skipið var tekið yfir.

Svo virðist sem skipinu sé nú siglt í átt að Skotlandi.

Þegar áhlaup var gert um borð í skipið voru Bandaríkjamenn einnig með P-8 Poseidon eftirlitsflugvél og þungvopnaða AC-130J flugvél yfir svæðinu. Einnig var eldsneytisflugvél af gerðinni Boeing KC-135R Stratotanker á svæðinu, samkvæmt Flightradar24.

WSJ segir að til standi að senda vana skipstjóra og vélstjóra um borð til að sigla skipinu.

Yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Evrópu hefur staðfest að stjórn hafi verið tekin á skipinu. Í yfirlýsingu segir að það hafi verið gert undir stjórn heimavarnaráðuneytis og dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna með aðstoð heraflans.

Skip í skuggaflotanum svokallaða hafa ítrekað reynst í mjög slæmu ástandi og hafa þó nokkur þeirra sokkið á undanförnum mánuðum.

Í svari Landhelgisgæslu Íslands við fyrirspurn fréttastofu segir að þar á bæ sé fylgst með ferðum Marinera, eins og öðrum skipum á hafsvæðinu umhverfis Ísland. Þá segir að engin ástæða sé til að ætla að skipið komi nálægt tólf sjómílna landhelgi Íslands.

Enn fremur segir að samkvæmt upplýsingum sem Landhelgisgæslan hafi sé talið að enginn olíufarmur sé um borð í skipinu.

Rússar eru sagðir hafa sent að minnsta kosti eitt herskip og kafbát til móts við skipið. Landhelgisgæslan veit ekki af rússneskum herskipum á svæðinu.

Á flótta frá Venesúela

Skipið kom aldrei að landi í Venesúela, heldur var því siglt frá Íran og snúið til norðurs í Karíbahafinu.

Þegar stöðva átti skipið var nafni skipsins breytt og rússneskur fáni dreginn að húni. Yfirvöld í Rússlandi fóru fram á að Bandaríkjamenn stöðvuðu það ekki. Skipið hefur þó verið elt af áhöfn skips Strandgæslu Bandaríkjanna.

Fjölmörgum skipum sem beitt hafa verið refsiaðgerðum hefur verið siglt frá Venesúela á undanförnum dögum og vikum. Samkvæmt New York Times hefur skráningu að minnsta kosti fimm þeirra verið breytt á undanförnum dögum og þau skráð í Rússlandi.

Öll hafa skipin fimm, og fleiri sem reynt hefur verið að koma í gegnum herkví Bandaríkjanna kringum Venesúela, verið beitt aðgerðum þar sem þau munu hafa verið notuð til að flytja olíu frá Rússlandi og/eða Íran, í trássi við viðskiptaþvinganir Bandaríkjanna og annarra ríkja.

Sjá einnig: Reyna að koma sextán skipum gegnum herkví

Fyrr í vikunni bárust fregnir af því að Bandaríkjamenn hefðu flogið sérsveitarhermönnum til Bretlands og var það af eftirlitsaðilum talið til marks um að til stæði að stöðva Marinera og taka yfir stjórn skipsins.

Útlit er fyrir að Bandaríkjamenn hafi sent eftirlitsflugvél frá Keflavík til að fylgjast með skipinu.

Fréttin hefur nokkrum sinnum verið uppfærð.

Landhelgisgæslan Rússland Bandaríkin Venesúela Skipaflutningar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið