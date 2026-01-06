Júlíus sagður á förum frá KR til Noregs Sindri Sverrisson skrifar 6. janúar 2026 14:01 Júlíus Mar Júlíusson virðist vera á förum frá KR eftir eins árs dvöl. vísir / jón gautur Útlit er fyrir að KR muni selja miðvörðinn Júlíus Mar Júlíusson til norska knattspyrnufélagsins Kristiansund og að hann verði þar með annar íslenski leikmaðurinn sem fer til félagsins úr Bestu deildinni í vetur. Frá þessu greinir Fótbolti.net í dag og hefur heimildir fyrir því að KR hafi fengið tilboð frá Kristiansund í Júlíus. Áhugi hefur verið á Júlíusi frá Norðurlöndum en hann er samningsbundinn KR út árið 2028. Samkvæmt upplýsingum Vísis hefur sá áhugi þó ekki endað með tilboði nema í tilfelli Kristiansund og standa viðræður yfir. Þessi 21 árs gamli miðvörður kom til KR síðasta vetur frá uppeldisfélagi sínu Fjölni og mun þá hafa kostað 7,5 milljónir. Talað hefur verið um að KR vilji tvöfalda þá upphæð fyrir Júlíus nú. Júlíus lék 16 leiki í Bestu deildinni í fyrra og á einnig að baki 3 leiki fyrir U21-landslið Íslands. Hann var á varamannabekknum í síðustu þremur leikjum KR á síðustu leiktíð, þegar liðið bjargaði sér naumlega frá falli niður í Lengjudeildina. Áður hafði Kristiansund tryggt sér krafta Hrannars Snæs Magnússonar sem félagið fékk frá Aftureldingu eftir að Mosfellingar féllu úr Bestu deildinni í haust. Kristiansund hafnaði í 13. sæti norsku úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð, með 34 stig úr 30 leikjum, og var þremur stigum frá því að þurfa að fara í fallumspil. Besta deild karla KR Norski boltinn Mest lesið Komst við er hann ræddi Schumacher Formúla 1 Ýmir ekki sár yfir vali Loga og Kára: „Veit hvar ég stend í þessu liði“ Handbolti Greindi sjálfur frá því að hann tæki við Chelsea Enski boltinn Draumaráðning Hjörvars sem brosir breitt eftir tíðindi dagsins Enski boltinn Minningarstund um Åge á stað sem var honum kær: „Huggun á erfiðum tímum“ Fótbolti F1-ökumaður gagnrýndur fyrir vanvirðingu við Schumacher Formúla 1 Tvíburasysturnar óvænt hættar Körfubolti Erfitt að fara fram úr rúminu Handbolti Ljóstrað upp um svindl eftir asna á Extraleikunum Körfubolti „Mjög fáir sóknarmenn sem hafa komið til landsins verið jafn góðir og hann“ Körfubolti Fleiri fréttir Júlíus sagður á förum frá KR til Noregs Vestri opnar knattspyrnuakademíu í Senegal Valur fær Dana til að fullmóta teymi sín Ingimar Stöle semur við Val Adda verður hægri hönd Ian Jeffs í sumar „Mér var bara tjáð að þeir ætluðu að leita eitthvað annað“ Enn kvarnast úr liði Blika Leið Víkings að titlinum rifjuð upp í kvöld Þjálfar 2. flokk samhliða því að spila fyrir KR Færeysk landsliðskona til liðs við ÍBV Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Heyrði hvorki frá Blikum né Víkingum Úr Bestu heim í Hauka „Þetta er stærsti klúbbur Íslands“ Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Breiðablik kaupir Jónatan frá Norrköping Elías mættur til meistaranna KR sagt vera að landa Arnóri Ingva Hilmar Árni til starfa hjá KR Segir fjórðung í bók Óla ósannan Víkingur í úrslit Bose-bikarsins eftir sigur „Verið heiður að spila í appelsínugulu með frábærum liðsfélögum“ Þekkir Egilshöllina vel og skoraði gegn fyrrum félögum Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik Axel verður áfram hjá Aftureldingu Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH Sjá meira