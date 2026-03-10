Fótbolti

Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið

Valur Páll Eiríksson skrifar
Óttast er um öryggi landsliðskvenna. Fimm þeirra flúðu áður en liðið hélt heim til Íran.
Í það minnsta fimm landsliðskonur Írans í fótbolta hafa strokið eftir þátttöku liðsins á Asíumótinu í Ástralíu. Leikmenn liðsins sættu harðri gagnrýni heimafyrir á meðan mótinu stóð og sagðar svikarar á stríðstímum.

Leikmennirnir fimm eru sagðir gista í öruggu húsnæði á vegum alríkislögreglu Ástralíu. Leikmenn í íranska liðinu eru sagðir hafa óttast um öryggi sitt eftir að þær voru kallaðar „svikarar á stríðstímum“ í útsendingu íranska ríkissjónvarpsins í kjölfar þess að þær neituðu að syngja með íranska þjóðsöngnum fyrir leik á mótinu.

Í sömu útsendingu var leikmönnum hótað viðurlögum við komuna heim til Íran.

Samkvæmt fréttum The Athletic áttu sér stað fundir milli Knattspyrnusambands Asíu, FIFA og stjórnvalda í Ástralíu um öryggi leikmannana og hvort hægt væri að lengja dvöl liðsins í Ástralíu öryggis þeirra vegna. Íran lauk keppni á mótinu á sunnudag.

Snúið er fyrir liðið að fljúga heim til Íran sökum skerðingar á flugsamgöngum í Miðausturlöndum eftir árásir Bandaríkjanna og Ísraels sem hófust í Íran fyrir rúmri viku síðan.

Liðið átti aftur á móti að fljúga áleiðis heim í gær, en samkvæmt frétt The Athletic urðu fimm leikmenn liðsins eftir í Ástralíu.

