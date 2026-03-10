Fótbolti

Tíu leik­mönnum bannað að koma til Banda­ríkjanna

Sindri Sverrisson skrifar
Ekki fá allir leikmenn Mount Pleasant að taka þátt í leiknum við LA Galaxy á morgun en þeir geta spilað heimaleikinn eftir rúma viku.
Ekki fá allir leikmenn Mount Pleasant að taka þátt í leiknum við LA Galaxy á morgun en þeir geta spilað heimaleikinn eftir rúma viku. Instagram/@mountpleasantfa

Jamaíska fótboltaliðið Mount Pleasant verður án tíu leikmanna þegar það mætir LA Galaxy í Kaliforníu á morgun því þeim var neitað um vegabréfsáritun til Bandaríkjanna. Vandamálið ætti að hafa minni áhrif á HM í sumar.

Lið Mount Pleasant vann Karíbabikarinn í fyrra og mætir nú LA Galaxy í 16-liða úrslitum Meistarabikarsins (e. Champions Cup) sem er keppni á vegum knattspyrnusambands Norður- og Mið-Ameríku (CONCACAF).

Það þýðir að lið Mount Pleasant þarf að ferðast til Bandaríkjanna og er leikurinn við LA Galaxy í Kaliforníu á morgun.

Þjálfari jamaíska liðsins hefur þurft að kalla til leikmenn úr unglingaakademíunni því tíu leikmenn máttu ekki koma inn í Bandaríkin. Í leikmannahópnum eru meðal annars sjö leikmenn frá karabísku eyjunni Haítí, samkvæmt frétt BBC, en Donald Trump Bandaríkjaforseti setti ferðabann á Haítí-búa í júní í fyrra.

„Við viljum ekki bara mæta til leiks. Við viljum geta keppt. En við fáum ekki tækifæri til að sýna okkar besta,“ sagði Paul Christie, yfirmaður íþróttamála hjá Mount Pleasant, við Jamaica Observer.

Ákveðnar undantekningar vegna HM

Bandaríkin hafa lofað að gera undantekningu á ferðabanninu vegna stórviðburða á borð við HM í sumar. Haítí er með á mótinu og spilar í riðli í Bandaríkjunum, með Marokkó, Skotlandi og Brasilíu.

Ferðabannið mun ekki ná til leikmanna og þjálfara Haítí en þessi undanþága nær aftur á móti ekki til stuðningsmanna Haítí sem þar af leiðandi koma til með að missa af mótinu. Haítí hefur aðeins einu sinni verið með á HM og það var fyrir rúmlega hálfri öld, eða árið 1974.

Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið