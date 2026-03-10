Tíu leikmönnum bannað að koma til Bandaríkjanna Sindri Sverrisson skrifar 10. mars 2026 12:03 Ekki fá allir leikmenn Mount Pleasant að taka þátt í leiknum við LA Galaxy á morgun en þeir geta spilað heimaleikinn eftir rúma viku. Instagram/@mountpleasantfa Jamaíska fótboltaliðið Mount Pleasant verður án tíu leikmanna þegar það mætir LA Galaxy í Kaliforníu á morgun því þeim var neitað um vegabréfsáritun til Bandaríkjanna. Vandamálið ætti að hafa minni áhrif á HM í sumar. Lið Mount Pleasant vann Karíbabikarinn í fyrra og mætir nú LA Galaxy í 16-liða úrslitum Meistarabikarsins (e. Champions Cup) sem er keppni á vegum knattspyrnusambands Norður- og Mið-Ameríku (CONCACAF). Það þýðir að lið Mount Pleasant þarf að ferðast til Bandaríkjanna og er leikurinn við LA Galaxy í Kaliforníu á morgun. Þjálfari jamaíska liðsins hefur þurft að kalla til leikmenn úr unglingaakademíunni því tíu leikmenn máttu ekki koma inn í Bandaríkin. Í leikmannahópnum eru meðal annars sjö leikmenn frá karabísku eyjunni Haítí, samkvæmt frétt BBC, en Donald Trump Bandaríkjaforseti setti ferðabann á Haítí-búa í júní í fyrra. „Við viljum ekki bara mæta til leiks. Við viljum geta keppt. En við fáum ekki tækifæri til að sýna okkar besta,“ sagði Paul Christie, yfirmaður íþróttamála hjá Mount Pleasant, við Jamaica Observer. Ákveðnar undantekningar vegna HM Bandaríkin hafa lofað að gera undantekningu á ferðabanninu vegna stórviðburða á borð við HM í sumar. Haítí er með á mótinu og spilar í riðli í Bandaríkjunum, með Marokkó, Skotlandi og Brasilíu. Ferðabannið mun ekki ná til leikmanna og þjálfara Haítí en þessi undanþága nær aftur á móti ekki til stuðningsmanna Haítí sem þar af leiðandi koma til með að missa af mótinu. Haítí hefur aðeins einu sinni verið með á HM og það var fyrir rúmlega hálfri öld, eða árið 1974. Fótbolti Mest lesið Gunnar Nelson með ákall til ráðamanna: „Er hálf galið“ Sport Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið Fótbolti Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Fótbolti Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Fótbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fótbolti HM-leikir í Boston í uppnámi Fótbolti Truflaður af Aroni Pálmars i viðtali Sport West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni Enski boltinn Verstappen tikkar af golulistanum Formúla 1 Fleiri fréttir Tíu leikmönnum bannað að koma til Bandaríkjanna Fengu ævilangt bann fyrir að veðja á eigin leiki Alisson ekki með gegn Galatasaray en meiðslin ekki alvarleg Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Segir ógeðslegt að gera grín að vítaklúðrum Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni HM-leikir í Boston í uppnámi City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Draumabyrjun en matraðarendir hjá Victori í Íslendingaslag Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fékk rúmlega þrettán milljóna króna sekt fyrir ummæli um dómara Endurheimta Haaland fyrir Real-rimmuna Vilja fresta og freista þess að komast á HM viku fyrir mót Skaut fast til baka á Xavi: „Sömu leikmenn eru núna að vinna“ „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Tuttuguogþrír leikmenn reknir út eftir slagsmál Svífa um í draumalandi eftir dvöl stelpnanna okkar Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Níu lið enn í mínus eftir fyrstu umferð Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Stuðningsmaður tók VAR úr sambandi Sjá meira