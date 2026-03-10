Hinn eini og sanni Eric Cantona leikur í kvikmynd sem nú er í tökum á Hólmavík á Ströndum.
Frá þessu er greint á vefsíðunni Húsavík.com. Þar er haft eftir Hólmvíkingnum Andra Frey Arnarssyni að fyrsti tökudagur myndarinnar hafi verið í gær. Að sögn Andra er gert ráð fyrir að tökur standi yfir næsta einn og hálfa mánuðinn eða svo.
Kvikmyndin ber heitið Hólmavík en leikstjóri hennar er Mikel Aguirresarobe. Hann er frá Baskalandi á Spáni en myndin fjallar um baskneskan lögfræðing sem er sendur til Íslands til að kaupa fiskvinnslu.
Cantona hefur fengist við leiklist síðan hann lagði takkaskóna óvænt á hilluna 1997, þá aðeins þrítugur að aldri.
Eftir að Frakkinn varð Englandsmeistari með Leeds United 1992 gekk hann í raðir Manchester United þar sem hann lék það sem eftir var af ferlinum. Cantona varð fjórum sinnum Englandsmeistari og tvisvar sinnum bikarmeistari með United og er að margra mati einn allra besti leikmaður í sögu félagsins.
Í frétt Húsavíkur.com kemur fram að stór hópur kvikmyndagerðarmanna, bæði íslenskra og erlendra, sé staddur á Hólmavík vegna taka á myndinni.