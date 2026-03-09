Fótbolti

HM-leikir í Boston í upp­námi

Valur Páll Eiríksson skrifar
Robert Kraft, eigandi New England Patriots, á Gillette-völlinn þar sem leikir eiga að fara fram á HM í sumar.
Chip Somodevilla/Getty Images

Aðeins 94 dagar eru þar til HM karla í fótbolta hefst í Norður-Ameríku. Enn er ekki endanlega staðfest að sjö fyrirhugaðir leikir í Boston geti farið fram vegna deilna um kostnað.

Boston er á meðal borga sem halda á leiki á komandi móti en sjö leikir eiga að fara fram á Gillette-vellinum í Foxborough, heimavelli New England Patriots í NFL-deildinni. Völlurinn er rekinn af Kraft Group – nefnt eftir Robert Kraft, eiganda Patriots.

Hópurinn hefur um nokkurra vikna skeið átt í erjum við skipulagsnefnd bæjaryfirvalda í Foxborough, sem er 18 þúsund manna bær rétt utan Boston, þar sem völlurinn er staðsettur.

Svo virðist sem kostnaður af öryggismálum falli á bæinn, sem yfirvöld í Foxborough eru allt annað en sátt við.

Deilan snýst um 7,8 milljóna dollara fjárveitingu sem bærinn hefur reiknað út að sé nauðsynleg til að fjármagna lögreglu og slökkvilið í þá 39 daga mótið stendur yfir í júní og júlí.

Nefndin segir að bærinn hafi ekki samþykkt að standa straum af þessum kostnaði sem hluta af upphaflega útboðsferlinu vegna þess að samkomulagið var gert milli FIFA, Kraft Group, sem eigenda vallarins, og staðbundinnar gestgjafanefndar Boston, sem opinberlega heitir Boston Soccer 2026.

Misvísandi yfirlýsingar hafa verið gefnar út af aðilunum þremur vegna málsins en allir kveðast þó vilja vinna að lausn. Illa hefur þó gengið að finna þá lausn undanfarnar vikur.

Frestur til lokaákvörðunar hefur verið settur 17. mars næstkomandi.

HM 2026 í fótbolta Bandaríkin

