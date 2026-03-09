HM-leikir í Boston í uppnámi Valur Páll Eiríksson skrifar 9. mars 2026 22:15 Robert Kraft, eigandi New England Patriots, á Gillette-völlinn þar sem leikir eiga að fara fram á HM í sumar. Chip Somodevilla/Getty Images Aðeins 94 dagar eru þar til HM karla í fótbolta hefst í Norður-Ameríku. Enn er ekki endanlega staðfest að sjö fyrirhugaðir leikir í Boston geti farið fram vegna deilna um kostnað. Boston er á meðal borga sem halda á leiki á komandi móti en sjö leikir eiga að fara fram á Gillette-vellinum í Foxborough, heimavelli New England Patriots í NFL-deildinni. Völlurinn er rekinn af Kraft Group – nefnt eftir Robert Kraft, eiganda Patriots. Hópurinn hefur um nokkurra vikna skeið átt í erjum við skipulagsnefnd bæjaryfirvalda í Foxborough, sem er 18 þúsund manna bær rétt utan Boston, þar sem völlurinn er staðsettur. Svo virðist sem kostnaður af öryggismálum falli á bæinn, sem yfirvöld í Foxborough eru allt annað en sátt við. Deilan snýst um 7,8 milljóna dollara fjárveitingu sem bærinn hefur reiknað út að sé nauðsynleg til að fjármagna lögreglu og slökkvilið í þá 39 daga mótið stendur yfir í júní og júlí. Nefndin segir að bærinn hafi ekki samþykkt að standa straum af þessum kostnaði sem hluta af upphaflega útboðsferlinu vegna þess að samkomulagið var gert milli FIFA, Kraft Group, sem eigenda vallarins, og staðbundinnar gestgjafanefndar Boston, sem opinberlega heitir Boston Soccer 2026. Misvísandi yfirlýsingar hafa verið gefnar út af aðilunum þremur vegna málsins en allir kveðast þó vilja vinna að lausn. Illa hefur þó gengið að finna þá lausn undanfarnar vikur. Frestur til lokaákvörðunar hefur verið settur 17. mars næstkomandi. HM 2026 í fótbolta Bandaríkin Mest lesið Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu Fótbolti Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fótbolti KA 25-30 FH | Hafnfirðingar tryggðu heimavallarrétt Handbolti „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Fótbolti Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Enski boltinn West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni Enski boltinn Ómar á fæðingardeild en Snorri valdi sinn sterkasta hóp Handbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fótbolti Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Fótbolti Fleiri fréttir HM-leikir í Boston í uppnámi City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Draumabyrjun en matraðarendir hjá Victori í Íslendingaslag West Ham - Brentford | Fer Hákon enn lengra í bikarnum? Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fékk rúmlega þrettán milljóna króna sekt fyrir ummæli um dómara Endurheimta Haaland fyrir Real-rimmuna Vilja fresta og freista þess að komast á HM viku fyrir mót Skaut fast til baka á Xavi: „Sömu leikmenn eru núna að vinna“ „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Tuttuguogþrír leikmenn reknir út eftir slagsmál Svífa um í draumalandi eftir dvöl stelpnanna okkar Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Níu lið enn í mínus eftir fyrstu umferð Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Stuðningsmaður tók VAR úr sambandi Elías Rafn og félagar tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleiknum Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Hákon sestur á bekkinn þegar Lille fékk á sig jöfnunarmark Siggi Raggi byrjaði á sigri í Færeyjum Kolbeinn skoraði beint úr aukaspyrnu í bikarsigri Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Allt sauð upp úr þegar Celtic stal sigri í vítaspyrnukeppni Sjá meira